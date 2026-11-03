إعلامي يوجه رسالة قوية لعموتة: جمهور الأهلي عايز يشوف حاجة بتتعمل

وجه محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، رسالة إلى الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن الضغوط الجماهيرية التي يتعرض لها المدرب لا ترتبط بشخصه أو بأي لاعب، وإنما برغبة الجماهير في استعادة شخصية الأهلي المعهودة داخل الملعب.

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وأوضح فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ردود فعل عموتة قبل وبعد تسجيل الهدف تعكس حجم الضغوط التي يعيشها، مشيرًا إلى أن الجماهير تبحث عن أي مؤشرات إيجابية تشيد بها، سواء من خلال الضغط المتكرر أو منح الفرصة للاعبين الشباب أو ظهور الروح القتالية والمجهود داخل الملعب.

وشدد على أن عموتة يمتلك فرصة كبيرة لكسب ثقة الجماهير، مطالبًا إياه بالاستعداد لمواجهة بيراميدز بالاعتماد على 11 لاعبًا يمتلكون الرغبة والروح القتالية، وليس بالضرورة أصحاب الأعلى قيمة تسويقية أو أجرًا، مؤكدًا أن المطلوب هو اللعب بشخصية الأهلي وفرض أسلوبه الفني على المنافسين، ليكون ذلك بداية لاستعادة ثقة الجماهير.