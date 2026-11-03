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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الرياضي لـ فالنسيا يكشف حقيقة رحيل ديانج عن الفريق

ديانج
ديانج
رباب الهواري

حسم خوسيه مانويل، المدير الرياضي لنادي فالنسيا الإسباني، الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن مستقبل ديانج، في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت تصريحات المدير الرياضي لفالنسيا لتنفي الأنباء التي تحدثت عن احتمالية مغادرة اللاعب للفريق، بعدما تزايدت التكهنات بشأن موقفه من الاستمرار خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية.

المدير الرياضي لفالنسيا: ديانج مستمر مع الفريق بنسبة 100%

وفي هذا الإطار، تواصل موقع «ستاد المحور» مع خوسيه مانويل، المدير الرياضي لنادي فالنسيا الإسباني، من أجل الوقوف على حقيقة موقف النادي من رحيل ديانج، والتأكد من صحة التقارير التي ربطت اللاعب بإمكانية مغادرة الفريق في يناير المقبل.

وأكد خوسيه مانويل، خلال تصريحات خاصة لـ«ستاد المحور»، مع الإعلامي خالد الغندور، أن ديانج لا يزال لاعبًا في صفوف فالنسيا، مشددًا على عدم وجود أي مستجدات بشأن رحيله عن النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير الرياضي لفالنسيا ردًا على الاستفسار بشأن مستقبل اللاعب: «ديانج لاعب في صفوف فالنسيا بنسبة 100%، وليس لدي أي شيء آخر لأضيفه».

رسالة حاسمة بشأن مستقبل ديانج في الانتقالات الشتوية

وتأتي تصريحات المسؤول الرياضي لتضع حدًا للتكهنات المتعلقة بمستقبل ديانج، في ظل الحديث عن احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تمسك النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوفه، وفقًا للتأكيدات الصادرة عن مديره الرياضي.

وبذلك، تبدو الصورة واضحة بشأن موقف فالنسيا في الوقت الحالي، بعدما خرج خوسيه مانويل بتصريح مباشر يؤكد استمرار ديانج، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بمستقبله أو وجود مفاوضات بشأن رحيله

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