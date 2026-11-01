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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فالنسيا يحسم الجدل حول مستقبل ديانج ويرد على أنباء رحيله

ديانج
ديانج
عمرو مصطفى

حسم خوسيه سيجارا، مدير الاتصالات بنادي فالنسيا الإسباني، الجدل المثار حول مستقبل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق، في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن إمكانية رحيله أو اتجاه النادي للاستغناء عن خدماته.

 فالنسيا يحسم الجدل حول مستقبل ديانج 

 

وأكد سيجارا، في تصريحات صحفية، أن كل ما يُثار حول رحيل أليو ديانج أو وجود رغبة لدى إدارة فالنسيا في التخلي عنه لا أساس له من الصحة، مشددًا على استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق الإسباني.

وقال مدير الاتصالات بنادي فالنسيا: «كل الأخبار التي تتردد بشأن رحيل أليو ديانج أو حتى رغبتنا في الاستغناء عنه غير صحيحة، ديانج لاعب في نادي فالنسيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وتأتي تصريحات المسؤول الإسباني لتضع حدًا للتكهنات المتعلقة بمستقبل لاعب الوسط المالي، وتؤكد تمسك النادي باستمراره، في ظل ما أثير خلال الفترة الماضية حول موقفه من مواصلة مشواره مع الفريق.

ديانج الأهلي فالنيسا فالنسيا الإسباني اليو ديانج خوسيه سيجارا

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