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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لهذا السبب.. ديانج يقترب من الرحيل عن فالنسيا في يناير

ديانج
ديانج
يارا أمين

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن إمكانية رحيل المالي أليو ديانج، لاعب وسط فريق فالنسيا، عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ديانج بات مهددًا بالرحيل عن فالنسيا في يناير المقبل، في ظل رغبة النادي في تخفيف فاتورة الرواتب، وإفساح المجال أمام ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت «آس» إلى أن إدارة فالنسيا تعمل على إعادة ترتيب قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة إلى توفير مساحة مالية تسمح للنادي بإبرام صفقات جديدة وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

ويأتي ملف ديانج ضمن تحركات فالنسيا لإدارة قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ قد يلجأ النادي إلى الاستغناء عن بعض اللاعبين من أجل خفض تكاليف الرواتب، قبل التحرك لإبرام تدعيمات جديدة.

وكان ديانج قد انتقل إلى فالنسيا بعد تجربته مع النادي الأهلي، حيث خاض عدة مواسم بقميص الفريق الأحمر، ونجح في حصد العديد من البطولات المحلية والقارية، قبل خوض تجربة الاحتراف في الدوري الإسباني.

وتترقب جماهير فالنسيا موقف ديانج خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، أم ستتجه إدارة النادي إلى إنهاء تجربته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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