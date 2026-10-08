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المقاولون العرب يهزم الجونة بثنائية شادي حسين في كأس عاصمة مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب يهزم الجونة بثنائية شادي حسين في كأس عاصمة مصر

المقاولون العرب
المقاولون العرب
حمزة شعيب

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا مهمًا على حساب ضيفه الجونة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وبهذا الفوز، حصد المقاولون العرب أول 3 نقاط له في مشواره بالبطولة، بينما ظل الجونة دون نقاط.

طرد حارس الجونة

بدأ المقاولون العرب المباراة بضغط هجومي واضح، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إلا أن لاعبيه أهدروا أكثر من فرصة محققة أمام مرمى الجونة.

وفي الدقيقة 14، تعرض أحمد مسعود، حارس مرمى الجونة، للطرد بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليعود حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو قبل أن يشهر البطاقة الحمراء.

ورغم النقص العددي، نجح الجونة في الحفاظ على شباكه نظيفة حتى نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

شادي حسين يحسم المباراة

واصل المقاولون العرب سيطرته على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني، وسط محاولات متتالية للوصول إلى مرمى الجونة.

وفي الدقيقة 82، نجح شادي حسين في تسجيل الهدف الأول للمقاولون العرب، بعدما راوغ دفاع الجونة وسدد كرة قوية سكنت الشباك.

ولم يتوقف تألق شادي حسين، حيث عاد في الدقيقة 88 وأضاف الهدف الثاني بتسديدة متقنة، ليحسم فوز المقاولون العرب بثنائية نظيفة.

مجموعة المقاولون والجونة

ويتواجد المقاولون العرب والجونة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب الأهلي، والشرقية، وإنبي، وبترول أسيوط.

تشكيل المقاولون العرب

بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من: محمود الحضري في حراسة المرمى، حسن شاكوش، أحمد فؤاد، محمد رفعت، أحمد باهية، شريف رضا، جوزيف أوشايا، إبراهيم عادل، كريم يونس، أدهم أحمد، وشادي حسين.

تشكيل الجونة

وضم تشكيل الجونة: أحمد مسعود في حراسة المرمى، إسلام ناصر، أحمد إسماعيل، يوسف أحمد، محمد رضا، علي محمد، إسماعيل محمود، مروان عصام، زياد كرم، ولفريد، ومروان محسن.

الجونة المقاولون العرب الدوري المصري

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