كشف وكيل أعمال حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات لانتقال اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل الحديث عن اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

وأكد وكيل اللاعب، خلال تصريحات تلفزيونية، عدم وجود أي أحاديث أو مفاوضات تتعلق بانتقال حسام عبد المجيد إلى النادي الأهلي، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعكس وجود تحركات فعلية من جانب القلعة الحمراء لضم المدافع.

وكيل حسام عبد المجيد: لا توجد مفاوضات مع الأهلي

وقال وكيل حسام عبد المجيد إن الحديث عن انتقال اللاعب إلى الأهلي غير مطروح في الوقت الحالي، موضحًا أنه لا توجد أي اتصالات أو مفاوضات بشأن هذه الخطوة، وبالتالي لا يمكن التعامل مع الأمر باعتباره ملفًا قائمًا أو قريبًا من الحسم.

وأضاف أن مستقبل اللاعب لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، خاصة أن كرة القدم تشهد العديد من المتغيرات التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بمسيرة اللاعبين، سواء على مستوى الانتقالات أو العروض الاحترافية.

أوروبا الخيار الأول لحسام عبد المجيد

وأوضح وكيل المدافع أن رغبة حسام عبد المجيد الحالية تتمثل في مواصلة مشواره الاحترافي داخل الملاعب الأوروبية، وخوض تجربة جديدة تساعده على تطوير مستواه الفني واكتساب المزيد من الخبرات، في ظل طموحه لخوض تحديات أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن اللاعب يضع الاحتراف الأوروبي ضمن أولوياته في الوقت الراهن، لكن لا يمكن الجزم بما سيحدث مستقبلًا، خاصة أن سوق الانتقالات دائمًا ما يشهد تطورات غير متوقعة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم لا تعرف الثوابت، قائلًا إن الأمور قد تتغير خلال شهر أو شهرين، وقد تظهر مستجدات تفرض واقعًا مختلفًا، وهو ما يجعل من الصعب تحديد وجهة اللاعب بشكل نهائي في الوقت الحالي