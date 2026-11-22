يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم، منها فئة السيارات الرياضية.

وفي هذا السيارة يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية زيرو في السوق المصري

جاك S2

جاك S2

تستمد السيارة جاك S2 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 810,000 جنيه.

جيتور داشينج

جيتور داشينج

زودت السيارة جيتور داشينج بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، يستطيع إنتاج قوة قدرها 156 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك طراز DSG، تتراوح أسعار السيارة بين 1,155,000 و 1,480,000 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تأتي السيارة شيري تيجو7 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 145 حصانًا، ويصل العزم الأقصى لدوران السيارة شيري تيجو 7 إلى 210 نيوتن متر، تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,010,000 و 1,080,000 جنيه.

ام جى وان

ام جى وان

تحتوي إم جي ONE على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر 1,425,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تعتمد السيارة كيا سبورتاج على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، وبسعر يتراوح بين 1,850,000 و 2,450,000 جنيه.