نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمّنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



المواصفات الكاملة لـ جيلي جيومتري C المقدمة عالميًا

تواصل جيلي الصينية توسيع مجموعة سياراتها المقدمة عالميًا، من خلال طرازات تعتمد على تقنيات مختلفة في منظومات الحركة، ومن بينها جيلي جيومتري C الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV تحت المدمجة.

تويوتا تاكوما 2027 بيك أب.. بقوة تصل لـ 326 حصانًا

تأتي تويوتا تاكوما موديل 2027 ضمن فئة شاحنات البيك أب متوسطة الحجم المقدمة عالميًا، وهي إحدى السيارات اليابانية التي تجمع بين طبيعة الاستخدام الرياضي والقيادة على الطرق الوعرة.

5 سيارات زيرو بمساحة عائلية.. اعرف الأسعار

يحتوي السوق المصري للسيارات، على باقة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي، ومنها الفئة العائلية ذات المساحة الرحبة والتي تصل إلى 7مقاعد.

جينيسيس X سكوربيو.. هل تكون الأقوى في 2030؟

تتجه جينيسيس إلى اختبار حدود جديدة في عالم السيارات عالية الأداء من خلال X سكوربيو، وهي مركبة اختبارية تجمع بين قوة محركات السباقات والتصميم المخصص لاجتياز التضاريس الصحراوية القاسية.

هيونداي تكشف الستار عن إلنترا 2027 الجديدة كليا

كشفت هيونداي عن الجيل الثامن الجديد من السيارة الشهيرة “إلنترا”، خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات، في 19 نوفمبر 2026، وتحمل السيارة اسم “أفانتي” في كوريا، بينما تصل إلى الأسواق العالمية باسم “إلنترا” في أوائل 2027.

بي إم دبليو الفئة الثانية بقوة تتجاوز 300 حصانًا| صور

تقدم بي إم دبليو الفئة الثانية عالميًا ضمن مجموعة متنوعة من الإصدارات التي تختلف في مواصفاتها الميكانيكية ومستويات تجهيزها، بما يمنح السيارة أكثر من خيار من حيث الأداء والخصائص العملية.