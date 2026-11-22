بين القلق والخوف، عاش أب بمحافظة الجيزة ساعات عصيبة بعد ما اختفت ابنتاه، البالغتان من العمر 16 و11 عامًا، من المنزل وانقطعت أخبارهما، ليقرر نشر صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغيثًا بالمتابعين للمساعدة في العثور عليهما.

لكن المفاجأة كانت في كواليس غيابهما، بعدما كشفت التحريات أن خلافات أسرية بين والديهما كانت وراء مغادرتهما المنزل، لتنتهي الواقعة بعودتهما سالمتين إلى أحضان الأسرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما كان الأب، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، عائدًا من عمله يوم 18 من الشهر الجاري، ليفاجأ بعدم وجود ابنتيه داخل المنزل، وعدم قدرته على التواصل معهما، بعدما اكتشف إغلاق هاتفيهما المحمولين.

ومع تصاعد القلق، قرر الأب اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فنشر صور ابنتيه واستغاث بمتابعيه للمساعدة في العثور عليهما، في محاولة للوصول إليهما والاطمئنان على سلامتهما.

وسرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات المنشور المتداول، حيث تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن تغيب الطفلتين، وتمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية والد الفتاتين، وبسؤاله روى تفاصيل اختفائهما.

وجاءت المفاجأة في صباح اليوم التالي، عندما تلقى الأب اتصالًا هاتفيًا من إحدى ابنتيه، أخبرته خلاله بتواجدهما برفقة كريمة خالهما في دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، ليتوجه الأب على الفور إلى المكان ويصطحبهما إلى المنزل.

وبسؤال الفتاتين، أكدتا صحة ما ذكره والدهما، ونفتا تعرضهما لأي مكروه، موضحتين أن تركهما المنزل جاء بسبب خلافات بين والديهما.

وانتهت الواقعة بعودة الفتاتين إلى منزلهما سالمتين، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأخذت التعهد اللازم على الأب بحسن رعايتهما، حفاظًا على سلامتهما واستقرارهما الأسري.