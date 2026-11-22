يخوض فريق طرابزون سبور، بقيادة مدربه توماس ريس، مواجهة جديدة في بطولة الدوري التركي لكرة القدم، عندما يستضيف نظيره أيوب سبور، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة المحلية لموسم 2026/2027.

وتقام المباراة على ملعب «بابارا بارك»، حيث يتطلع طرابزون سبور إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق انتصار جديد، ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول الترتيب.

موقف طرابزون سبور وأيوب سبور في جدول الدوري التركي

يدخل طرابزون سبور المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الجولات الماضية، ويسعى إلى حصد النقاط الثلاث من أجل الضغط على المتصدر وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر، يعاني أيوب سبور من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، تساعده على تحسين موقفه والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وتبدو المواجهة على الورق في صالح طرابزون سبور، بالنظر إلى الفارق الكبير في النقاط والمستوى بين الفريقين، لكن أصحاب الأرض يدركون أهمية التعامل بجدية مع اللقاء لتجنب أي مفاجآت.

محمد صلاح يستهدف صدارة هدافي الدوري التركي

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يأمل في مواصلة تألقه بقميص طرابزون سبور، وقيادة فريقه لتحقيق الفوز من خلال تسجيل أهداف جديدة في شباك أيوب سبور.

ويمتلك صلاح 9 أهداف في الدوري التركي، يحتل بها المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق هدف واحد عن جيفت أوربان، لاعب آميد سبورتيف، صاحب الصدارة برصيد 10 أهداف.

ويسعى النجم المصري إلى استغلال المواجهة من أجل هز الشباك والانفراد بصدارة قائمة الهدافين، خاصة أن فريقه يحتاج إلى مواصلة الانتصارات قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة أمام سسكا صوفيا، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور اليوم

تنطلق مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وأيوب سبور

تُنقل مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي، عبر قناة «بي إن سبورتس 3»