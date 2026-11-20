كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة بشأن تحركات نادي طرابزون سبور للتعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بعناصر قادرة على تقديم إضافة فورية.

ويضع طرابزون سبور مهاجم توتنهام ضمن خياراته لتدعيم الخط الأمامي، خاصة في ظل عدم حصول اللاعب على فرصة مشاركة منتظمة تحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي خلال الموسم الحالي.

مفاوضات طرابزون سبور لضم ريتشارليسون

وذكر موقع «61 Saat» التركي أن المفاوضات بين طرابزون سبور وتوتنهام بشأن انتقال ريتشارليسون تسير في اتجاه إيجابي، مع وجود محاولات للتوصل إلى اتفاق حول المقابل المالي للصفقة.

من جانبه، أوضح الصحفي يونس سيل، المتابع لأخبار النادي التركي، أن انتقال ريتشارليسون إلى طرابزون سبور كان قريبًا من الاكتمال في بداية الموسم، قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب مشكلات تتعلق بقائمة اللاعبين الأجانب، إلى جانب خلافات مالية بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى سفر إبراهيم شاهين، نائب رئيس طرابزون سبور، إلى العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أحمد بولوت، الذي يتعاون مع النادي في ملفات الانتقالات، من أجل إجراء محادثات مع مسؤولي توتنهام والعمل على خفض المطالب المالية لإتمام الصفقة.

رحيل محتمل من توتنهام ومنافسة على المقاعد الأجنبية

ويسعى توتنهام للتخلص من ريتشارليسون، بينما يأمل طرابزون سبور في استغلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز تشكيلته بصفقات مؤثرة تساعد الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

وقد يترتب على انضمام المهاجم البرازيلي رحيل أحد اللاعبين الأجانب عن صفوف الفريق التركي، في ظل القيود المتعلقة بعدد اللاعبين الأجانب المسموح بقيدهم، وهو ما يجعل إدارة النادي مطالبة بحسم هذا الملف بالتوازي مع المفاوضات الجارية.