أكد إرطغرول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، أن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح كان له تأثير واضح، لم يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل امتد إلى تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الحيوية داخل مدينة طرابزون.

وقال دوغان، في تصريحات لقناة «تي آر تي سبور» التركية، إن اسم محمد صلاح أصبح يحظى باهتمام واسع خارج تركيا، مشيرًا إلى أن الجماهير في إنجلترا تتوقف للحديث مع مسؤولي النادي وتسألهم عن كيفية نجاحهم في التعاقد مع قائد منتخب مصر.

وأضاف رئيس طرابزون سبور: «في إنجلترا يوقفنا الناس ويسألوننا: كيف تمكنتم من التعاقد مع محمد صلاح؟».

محمد صلاح ينعش السياحة في طرابزون

وأشار دوغان إلى أن قدوم محمد صلاح إلى طرابزون سبور أسهم بشكل ملموس في تعزيز حيوية المدينة وتنشيط قطاع السياحة بها، مؤكدًا أن تأثير النجم المصري تجاوز حدود المستطيل الأخضر، وأصبح له حضور واضح على مستوى الاهتمام بالمدينة.

وتعكس تصريحات رئيس النادي التركي حجم القيمة الجماهيرية والإعلامية التي يمثلها محمد صلاح، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قائد الفراعنة على المستوى الدولي.