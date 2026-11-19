كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن إيران صعّدت من هجماتها ضد السفن في الخليج العربي ومضيق هرمز، مع اتجاهها إلى استخدام صواريخ كروز مضادة للسفن، وصفها المسؤول بأنها أكثر فتكًا من الطائرات المسيّرة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي، قوله إن طهران أصبحت أكثر عدوانية في استهداف السفن، مضيفًا أن استخدام الصواريخ المضادة للسفن يمثل تطورًا في طبيعة التهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وفي المقابل، أفاد المسؤول بأن نحو 28 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الأربعاء، في مستوى وصفه بأنه غير مسبوق منذ اندلاع الحرب، بل يتجاوز حجم تدفقات النفط التي كانت تمر عبر المضيق قبل الحرب.

وأشار التقرير إلى أن وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) رصدت خلال الأيام الأخيرة وقوع عدة هجمات يومية استهدفت سفنًا في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

تعزيزات عسكرية أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة، حيث تتجه سفينة الإنزال البرمائية «يو إس إس ماكين آيلاند»، وعلى متنها وحدة المشاة البحرية الثالثة عشرة، من بحر الصين الجنوبي نحو الشرق الأوسط.

ووفقًا للتقرير، تقترب السفينة من مضيق ملقا بسرعة تبلغ 16.2 عقدة، ومن المتوقع وصولها إلى نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية خلال نحو عشرة أيام، أي بحلول نهاية نوفمبر الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى عدم وضوح ما إذا كانت السفينة ستنضم إلى «يو إس إس بوكسر»، الموجودة بالفعل في نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية، أم ستحل محلها ضمن انتشار القوات البحرية الأمريكية في المنطقة.

ترامب لم يستبعد الخيار العسكري ضد إيران

وفيما يتعلق بالتحركات السياسية، ذكر التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى خلال الأيام الأخيرة سلسلة من المشاورات رفيعة المستوى بشأن الملف الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لصحيفة «واشنطن بوست» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران، ولا يزال يدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة.

كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المواجهة العسكرية مع إيران تبدو أقرب، إلا أن القرار النهائي بشأن التحرك العسكري لا يزال في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.