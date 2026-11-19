قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم /الخميس/، إنه سيزور الصين مطلع الشهر القادم، معربا عن أمله في "معرفة المزيد حول موقف بكين من الحرب الروسية في أوكرانيا".

وصرح توسك للصحفيين قائلا: "آمل بشدة أن أتعرف على النوايا الكامنة وراء سياسة الصين تجاه أوكرانيا خلال زيارتي إلى بكين في أوائل ديسمبر".

ولم يقدم توسك مزيدا من التفاصيل حول هذه الزيارة، بحسب وكالة الأنباء البولندية "باب".

وجاء إعلان توسك في أعقاب عقد اجتماع ثلاثي غير مسبوق ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ حيث ناقشوا -وفقا لتقارير- الحرب في أوكرانيا وقضايا الحد من الأسلحة النووية.