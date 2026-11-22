أشاد حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، بالإمكانات الفنية التي يمتلكها إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يُعد أفضل لاعب في مصر خلال الوقت الحالي، نظرًا لما يمتلكه من قدرات فنية ومهارية مميزة تجعله عنصرًا مؤثرًا داخل الملعب.

وأوضح “عبد اللطيف”، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن إمام عاشور يجب أن يكون له دور مع الأهلي، حتى في ظل عدم انضباطه خارج الملعب، مشددًا على أن موهبته الكبيرة وإمكاناته الفنية تستحقان الاستفادة منه، باعتباره لاعبًا يمتلك قدرات استثنائية.