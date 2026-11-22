أشاد حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، بالموهبة الكروية الكبيرة التي يمتلكها محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد القلعة البيضاء السابق، مؤكدًا أنه أحد أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية على مدار تاريخها.

وأوضح “عبد اللطيف”، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن شيكابالا يمتلك قدرات فنية ومهارية استثنائية، جعلته لاعبًا مختلفًا عن الآخرين، مشددًا على أن الكرة المصرية لن تشهد تكرار موهبة بحجم شيكابالا مرة أخرى، في ظل ما يمتلكه من إمكانات يصعب تعويضها.