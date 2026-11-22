أبدى محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، تخوفه من مواجهة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز، مؤكدًا أن المنافس يمتلك أفضلية في المواجهات الأخيرة، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء ويجعله يشعر بالقلق بشأن نتيجته.

وأوضح عبد الجليل، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أنه يشعر بقلق كبير من هذه المباراة، لكنه يتمسك بالأمل في تحقيق الفوز، معتمدًا على توفيق الله أولًا، ثم قدرات لاعبي الأهلي، معربًا عن ثقته في الحسين عموتة وقدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقد أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز،

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد الشناوي، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، توفيق محمد، ياسر إبراهيم، أشرف داري، ياسين مرعي، هادي رياض، محمد هاني، أحمد عيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد رضا، علي محمود، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد مصطفى زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: منصف بقرار، سفيان بن جديدة، أشرف بن شرقي.