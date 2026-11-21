بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الموافق 20 نوفمبر من كل عام، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مجموعة من البرامج والخدمات الهادفة إلى حماية الأطفال ودعم حقوقهم في التعليم والرعاية، والتصدي لظاهرة عمل الأطفال، من خلال التوسع في الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي.

وتتبنى الوزارة نهجًا متكاملًا لحماية الأطفال من مخاطر العمل المبكر، يقوم على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إلى الظاهرة، وليس الاكتفاء بالتعامل مع آثارها، إلى جانب تعزيز فرص التعليم وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر.

دعم التعليم والحد من التسرب المدرسي

تعمل الوزارة على تعزيز انتظام الأبناء في التعليم من خلال خدمة دعم استمرار التعليم، المعروفة بـ«المشروطية التعليمية»، والتي تستهدف أبناء الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل»، بداية من سن 6 سنوات وحتى 26 عامًا.

وتشترط الخدمة قيد الأبناء بالتعليم عند بلوغ السادسة، وألا تقل نسبة حضورهم الفعلي عن 80% من أيام الدراسة، فيما يُعد النجاح في المرحلة الجامعية شرطًا لاستمرار الاستفادة من الدعم كاملًا.

كما تشمل جهود الوزارة إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من المصروفات الدراسية، بما يسهم في الحد من التسرب التعليمي وتقليل احتمالات التحاق الأطفال بسوق العمل مبكرًا.

منظومة متكاملة لحماية الأطفال

وفي مجال الحماية والرعاية، تنفذ الوزارة منظومة «إدارة الحالة» لتوفير الحماية البدنية والنفسية للأطفال، والوقاية المبكرة من المخاطر التي قد يتعرضون لها، مع التدخل المهني في الوقت المناسب لمعالجة المشكلات.

وتشمل خدمات المنظومة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وإجراء التقييمات المهنية، وإعداد وتنفيذ خطط تدخل فردية وفق احتياجات كل حالة، وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة، إلى جانب الإرشاد الأسري والتربوي ومتابعة الحالات لضمان استقرارها.

مواجهة عمالة الأطفال والتمكين الاقتصادي

وتتبنى وزارة التضامن نهجًا لمواجهة عمل الأطفال يستهدف معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المؤدية للظاهرة، من خلال برامج الدعم النقدي المشروط والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة السيدات المعيلات، بهدف توفير مصادر دخل مستدامة والحد من لجوء الأسر إلى تشغيل أطفالها مبكرًا.

وتشمل الجهود 70 مركزًا للتكوين المهني لتأهيل المتسربين من التعليم على الحرف المختلفة، إلى جانب 399 مركزًا للإعداد الفني والتوجيه، بهدف إكساب المستفيدين المهارات المهنية والحرفية وتحسين مستوى معيشة الأسر.