رجّح الجنوب إفريقي كيفين جونسون، المدرب الأسبق للنادي الأهلي، كفة مواطنه رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، على حساب الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل.

وأوضح جونسون، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن موكوينا يمتلك الأفضلية الفنية التي قد تمنحه فرصة التفوق على عموتة خلال اللقاء المنتظر، في ظل قدراته التدريبية وخبراته في التعامل مع المباريات الكبرى، متوقعًا أن تكون المواجهة قوية ومليئة بالندية والإثارة بين الفريقين.

وقد أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز،

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد الشناوي، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، توفيق محمد، ياسر إبراهيم، أشرف داري، ياسين مرعي، هادي رياض، محمد هاني، أحمد عيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد رضا، علي محمود، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد مصطفى زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: منصف بقرار، سفيان بن جديدة، أشرف بن شرقي.