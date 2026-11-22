أكد الإعلامي أمير هشام أن مواجهة الأهلي وبيراميدز المرتقبة ستكون صعبة للغاية على الفريقين، في ظل أهمية المباراة وتأثير نتيجتها على حسابات المنافسة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن جماهير الأهلي تشعر بالقلق قبل اللقاء، لكنها في الوقت نفسه تمتلك ثقة كبيرة في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن جماهير الزمالك تترقب أيضًا نتيجة المواجهة، وتتمنى انتهاءها بالتعادل، بشرط نجاح فريقها في تحقيق الفوز على الجونة، بما يخدم حساباته في المنافسة.

وأشار إلى أن نادي بيراميدز بدأ يحظى بإعجاب قطاع من الجماهير، بسبب المنظومة التي يعمل بها والاحترافية التي باتت تميز النادي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يزيد من أهمية وقوة المواجهة المنتظرة أمام الأهلي.

وأعرب أمير هشام عن أمله في أن تشهد المباراة مستوى فنيًا قويًا، وأن تكون حافلة بالإثارة والمتعة الكروية، مؤكدًا أن نتيجتها ستحدد العديد من الأمور داخل الناديين.

وتابع أن انتهاء اللقاء بالتعادل قد يُبقي الأوضاع مستقرة داخل الأهلي وبيراميدز، بينما تمثل الخسارة أول هزيمة للمدرب موكوينا، ولن تمثل ازمة كبيرة.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن مصير المغربي الحسين عموتة مع النادي الأهلي ليس واضحا ان كان سيكون مرتبطا بنتيجة المباراة أم لا.