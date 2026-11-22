كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، ملامح التوقعات المناخية الأولية لشتاء 2026/2027، موضحًا أن المؤشرات الحالية تميل إلى الدفء النسبي، مع احتمالات حدوث موجات برد مفاجئة وتغيرات حادة في درجات الحرارة.



كما حذر خلال تصريحات له، من الاعتماد على التوقعات التي تصف شتاء 2026/2027 بأنه موسم شديد البرودة أو غزير الأمطار، مؤكدًا أن المؤشرات المناخية المتاحة حاليًا ترجح ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا عن معدلاتها المعتادة، مع احتمالات التعرض لموجات برد مفاجئة وتقلبات جوية حادة خلال الموسم.

وأوضح فهيم أن السيناريوهات المناخية للشتاء المقبل تشير إلى فترات من الدفء النسبي تتخللها اندفاعات للكتل الهوائية الباردة، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات سريعة في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، فضلًا عن نشاط الرياح المصاحب للمنخفضات الجوية، وظهور الشبورة المائية والضباب في بعض المناطق نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.



وشدد على أن هذه المؤشرات لا تعني استبعاد حدوث موجات برد قوية أو صقيع، حتى مع الاتجاه العام نحو الدفء النسبي، لافتًا إلى أن التوقعات الموسمية تختلف عن النشرات الجوية اليومية، ولا يمكن الاعتماد عليها لتحديد حالة الطقس بشكل تفصيلي خلال أيام الموسم.

تأثير ظاهرة النينيو على شتاء 2027



وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن الشتاء المقبل يحمل حسابات مناخية مختلفة عن الموسم الماضي، في ظل تصاعد مؤشرات ظاهرة النينيو، التي يُتوقع استمرار تأثيرها خلال الأشهر الأولى من عام 2027.

وأوضح أن تأثير الظواهر المناخية العالمية على مصر لا يحدث بصورة مباشرة أو ثابتة، وإنما يرتبط بتفاعل مجموعة من العوامل الجوية، من بينها حركة المنخفضات الجوية، والمرتفع السيبيري، والمنخفض القبرصي، ومسارات الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد.

تحليل الخرائط المناخية

وأضاف أن تحليل الخرائط المناخية الحالية لا يوفر أدلة علمية كافية للجزم بتعرض مصر لشتاء قارس طوال الموسم، أو تسجيل زيادة مؤكدة في معدلات سقوط الأمطار، بل تشير التقديرات إلى احتمالات ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا عن المعدلات المعتادة، مع إمكانية انخفاض كميات الأمطار على المستوى الموسمي.

ولفت إلى أن انخفاض المعدلات الإجمالية للأمطار لا يمنع تعرض بعض المناطق لحالات جوية قوية قد يصاحبها سقوط أمطار غزيرة خلال فترات محدودة، مؤكدًا أهمية متابعة التحديثات المستمرة للنماذج الجوية وعدم بناء القرارات على توقعات موسمية قابلة للتغير.

وأكد فهيم ضرورة عدم الاطمئنان إلى اتجاه مناخي واحد، سواء كان يميل إلى الدفء أو انخفاض الأمطار، لأن طبيعة الشتاء قد تشهد تحولات سريعة تستدعي الاستعداد لمختلف السيناريوهات الجوية المحتملة.