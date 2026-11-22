ضمن محطات زيارته العلمية والدعوية الحالية لجمهورية الهند، زار الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي ، «جامعة معدن الثقافة الإسلامية» بمدينة مالابورام في ولاية كيرالا؛ حيث كان في استقباله وفد رفيع المستوى من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، نيابةً عن رئيس الجامعة فضيلة العلامة السيد إبراهيم خليل البخاري، الذي تعذّر حضوره لعارضٍ صحي طارئ، معربًا عن خالص ترحيبه بضيف الهند الكبير ، وذلك امتدادًا لأواصر التعاون العلمي المشترك، عقب زيارة الشيخ البخاري السابقة لأكاديمية «أهل الصفة» بالبيت المحمدي بالقاهرة.

جولة في الكليات ومحاضرة توجيهية لطلاب العلم:

اصطحبت قيادات الجامعة فضيلته في جولة تفقدية شملت عددًا من الكليات والمعاهد العلمية المتخصصة التابعة للجامعة.

وعقب الجولة، ألقى الدكتور محمد مهنا محاضرة علمية وتربوية لطلاب العلم بالجامعة، تضمنت جملة من الوصايا المنهجية حول آداب طالب العلم، وضرورة التحلي بالمثابرة والجد والإخلاص والتقوى، والجمع بين العلم الشرعي والسلوك الأخلاقي وفق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.

نبذة عن «جامعة معدن الثقافة الإسلامية» بكيرالا

تُعد جامعة معدن الثقافة الإسلامية إحدى كبرى المؤسسات التعليمية والخيرية في الهند؛ وقد تأسست عام ١٩٩٧م على يد فضيلة السيد إبراهيم خليل البخاري بمدينة مالابورام قرب مطار كاليكوت الدولي.

أبرز ملامحها ومؤسساتها:

• التعليم والرعاية المجانية: تضم الجامعة نحو ٤٠ معهدًا ومؤسسة تعليمية تحتضن أكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة (بمن فيهم الأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة والمكفوفون والصم والبكم)، وتتكفل المؤسسة بكافة تكاليفهم الدراسية والمعيشية مجانًا وفق منهج يجمع بين العلوم الشرعية والعصرية.

• الكليات والمراكز المتخصصة: تضم كلية الشريعة الإسلامية، وكلية الدعوة الإسلامية، وكلية البوليتكنيك، وكلية العلوم والآداب، ومعهد الدراسات الإدارية، ومعهد دبلوم الصحافة، ومعاهد اللغات الأجنبية، إلى جانب مؤسسات متخصصة لتعليم الفتيات وتحفيظ القرآن الكريم (مثل مركز كيولاند وأكاديمية دار الزهراء).

• الخدمات الطبية والمجتمعية: تدير الجامعة «معهد الصحة النفسية وإعادة التأهيل (ممهار)» بثلاثة فروع بطاقة استيعابية تصل إلى ١٥٠ سريرًا لكل فرع، إلى جانب مبادرات مجتمعية وتنموية كبرى، فضلًا عن تنظيمها للتجمع السنوي لإحياء ليلة القدر الذي يُعد من أكبر التجمعات الإسلامية في شبه القارة الهندية.

• الاعتماد والتعاون الدولي: تحظى الجامعة باعتراف الجهات الرسمية ومنها اللجنة الوطنية لمؤسسات الأقليات، وترتبط بمذكرات تفاهم وتبادل أكاديمي مع مؤسسات دولية مرموقة؛ منها الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وهيئة المخطوطات الإسلامية بجامعة كامبريدج ببريطانيا، وجامعة كوينزلاند وجامعة جريفيث بأستراليا، ودار المصطفى للدراسات الإسلامية باليمن.