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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جينيسيس G90 موديل 2026 في السعودية

جينيسيس G90 موديل 2026
جينيسيس G90 موديل 2026
صبري طلبه

تطرح علامة جينيسيس الكورية سيارتها G90 موديل 2026 في السوق السعودي عبر أربع فئات مختلفة، هي Prestige وPlatinum وRoyal وBlack Tailored.

وتعتمد السيارة على تصميم خارجي يجمع بين الخطوط الانسيابية والطابع العصري، مع مقصورة داخلية تضم تجهيزات متنوعة، إلى جانب خيارات متعددة لمنظومات الحركة.

جينيسيس G90 موديل 2026

محرك جينيسيس G90 موديل 2026

تعتمد جينيسيس G90 موديل 2026 على محرك بنزين V6 بسعة 3.5 لتر، مزود بشاحني تيربو، ينتج قوة تصل إلى 380 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 530 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي.

توفر جينيسيس خيارًا آخر لمنظومة الحركة من خلال محرك V6 توين تيربو بسعة 3.5 لتر، مدعوم بنظام هايبرد خفيف MHEV يعمل بجهد 48 فولت، وتصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى 415 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الإجمالي 549 نيوتن متر، وقدرات الدفع الكلي، مع ناقل سرعة أوتوماتيك.

جينيسيس G90 موديل 2026

أبعاد جينيسيس G90 2026 

تنتمي السيارة إلى فئة السيدان الكبيرة، حيث يبلغ طولها 5,465 مم، ويصل عرضها إلى 1,930 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,490 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,370 مم.

جينيسيس G90 موديل 2026

ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,110 كجم، كما تعتمد على عجلات مصنوعة من الألومنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، وتأتي هذه العجلات ضمن تصميم خارجي يتناسب مع أبعاد السيارة الكبيرة وطبيعتها الفاخرة، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وفتحة سقف بانورامية.

أسعار جينيسيس G90 موديل 2026 في السعودية

يبلغ سعر فئة Prestige نحو 339,620 ريالًا سعوديًا، فيما تأتي فئة Platinum بسعر 388,055 ريالًا، وتقدم فئة Royal بسعر 460,023 ريالًا، بينما تصل أسعار الفئة الأعلى Black Tailored إلى 651,960 ريالًا سعوديًا.

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