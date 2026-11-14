أحمد صالح يشيد بحسام حسن..ويؤكد: بداية قوية لـ على ماهر مع منتخب مصر

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، تقديره الكبير لما قدمه الكابتن حسام حسن مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المدير الفني الوطني حقق العديد من الإنجازات والنجاحات التي تستحق الإشادة، في ظل الجهود المبذولة لتطوير أداء المنتخب وتحقيق نتائج إيجابية.

وقال أحمد صالح، في تصريحات عبر برنامج «زملكاوي» على شاشة قناة الزمالك، مع محمد أبو العلا، إن منتخب مصر ظهر بمستوى مميز وحقق نتيجة كبيرة في المباراة الأولى تحت قيادة علي ماهر، مؤكدًا أن البداية جاءت بصورة إيجابية تعكس قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تقديم أداء قوي.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن ناصر ماهر نجح في تحقيق بداية قوية مع المنتخب، بعدما سجل أول أهدافه الدولية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسيرته الكروية ويمنحه دفعة معنوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

واختتم أحمد صالح تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز في مباراة العودة أمام مالاوي، ومواصلة تقديم العروض المميزة، بما يعزز من فرص المنتخب في تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.