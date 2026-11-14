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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم قراءة المرأة للقرآن وشعرها مكشوف.. هل يشترط الحجاب عند تلاوة القرآن؟

قراءة القرآن
قراءة القرآن
أحمد سعيد

ما حكم قراءة المرأة للقرآن وشعرها مكشوف؟ وهل يشترط ارتداء الحجاب عند تلاوة القرآن الكريم، أم يجوز للمرأة قراءة القرآن دون غطاء للرأس سواء من المصحف أو عن ظهر قلب؟ حيث يشغل هذا التساؤل كثيرًا من النساء والذي ورد إلى دار الإفتاء، خاصة عند قراءة أذكار الصباح والمساء أو ورد القرآن اليومي داخل المنزل؛ لذا نعرض في السطور التالية حكم الشرع وفقا للإفتاء المصرية. 

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن دون ارتداء الحجاب؟

وفي السياق، أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمن الفتوى بدار الإفتاء أن القارئ يجوز له تلاوة القرآن دون اشتراط تغطية جميع ما يجب ستره في الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى، أن المرأة يجوز لها قراءة القرآن وشعرها مكشوف، ولا حرج في ذلك، لأن تغطية الشعر أو ستر العورة ليس شرطًا لقراءة القرآن الكريم، مع التأكيد على استحباب مراعاة الأدب والوقار عند تلاوة كتاب الله.

هل تغطية الشعر شرط لصحة تلاوة القرآن؟

ووفقا لما ذكره أمين الإفتاء فإنه يجوز للمرأة قراءة القرآن الكريم وشعرها مكشوف، ولا يشترط لصحة التلاوة ارتداء الحجاب أو تغطية الرأس، سواء كانت تقرأ من المصحف أو تحفظ القرآن وتتلوه عن ظهر قلب.

ويعد ستر الشعر واجب على المرأة أمام الرجال الأجانب، لكنه ليس شرطًا من شروط قراءة القرآن. ويُستحب للمسلم عمومًا أن يقرأ القرآن في هيئة حسنة وبأدب وخشوع، دون اعتبار ذلك شرطًا لصحة التلاوة.

حكم الوضوء قبل قراءة القرآن الكريم

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال حول حكم الوضوء قبل قراءة القرآن الكريم، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب وسيلة القراءة، سواء كانت من المصحف الشريف مباشرة أو من الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات سابقة، أن من أراد قراءة القرآن ممسكًا بالمصحف الشريف، فعليه الوضوء قبل مسه، مستشهدًا بقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن قراءة القرآن من الحفظ لا يشترط لها الوضوء، وكذلك القراءة من الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني يحتوي على نسخة من القرآن الكريم، لأن هذه الأجهزة لا تُعد مصحفًا بالمعنى الشرعي، ولا تأخذ حكمه في مسألة اشتراط الطهارة للمس.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المسلم يستطيع قراءة القرآن من هاتفه أو من حفظه دون وضوء، بينما يشترط الوضوء عند الإمساك بالمصحف الشريف وقراءته منه، موضحًا أن الفارق الأساسي في الحكم هو بين مس المصحف والقراءة من وسيلة إلكترونية أو عن ظهر قلب.

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