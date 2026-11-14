محمود بنتايج يقترب من العودة لتدريبات الزمالك بعد التعافي من الإصابة | خاص

اقترب المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد التقدم بشكل ملحوظ في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وكان محمود بنتايج قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة، ليغيب عن صفوف الفريق الأبيض في عدد من المباريات، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن محمود بنتايج بات قريبًا من الانتظام في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، بعد اقترابه من التعافي الكامل من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة القمة أمام الأهلي.

وأوضح المصدر أن اللاعب وصل إلى المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في عملية التعافي، وأصبح على أعتاب الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للعودة إلى المران الجماعي، تمهيدًا لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

وتترقب الجماهير البيضاء عودة الظهير المغربي، في ظل أهمية وجوده ضمن حسابات الجهاز الفني، خاصة مع ضغط المباريات خلال المرحلة المقبلة، ورغبة الفريق في استعادة جميع عناصره الأساسية قبل الاستحقاقات المهمة.

الزمالك يستعد لمواجهة الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا

وتأتي التطورات الإيجابية بشأن حالة محمود بنتايج قبل المواجهة المرتقبة التي تنتظر الزمالك أمام الإفريقي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 28 نوفمبر الجاري في القاهرة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، من أجل دخول المواجهة الإفريقية بقائمة مكتملة، وتحقيق بداية قوية في دور المجموعات، خاصة أن الفريق يطمح للمنافسة بقوة على اللقب القاري.

ومن المنتظر أن تتحدد إمكانية مشاركة بنتايج في المباريات المقبلة وفقًا لمدى استجابته للأحمال التدريبية، بعد عودته المنتظرة إلى التدريبات الجماعية، ومدى استعادة مستواه البدني بصورة كاملة.