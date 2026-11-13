التخطيط تعرض تفاصيل مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP31

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مشاركتها في أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP31 بتركيا، وذلك من خلال تنظيم جلسة تحت عنوان "التوطين في العمل: بناء مجتمعات ذكية ومرنة في جميع المحافظات".

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأولوية التي توليها الحكومة لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تُنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أبرز الحضور

وجاءت الجلسة بمشاركة د. محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، مصطفى كمال جوي، مدير مركز تماسك السياسات، ممثلا عن منظمة العمل الدولية، الدكتور محمد بيومي، ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المشروعات الفائزة في المبادرة من المحافظات المختلفة ضمت عمرو سيد، مشروع إعادة تدوير الزيوت المستعملة، فسيفساء طوبي، و جمعة علي أحمد، مشروع نموذج صعيد مصر المتكامل لاقتصاد دائري أخضر، و كريم ماجد، مشروع مجتمع حبيبة.