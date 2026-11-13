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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

6.3 مليار دولار في 4 ساعات.. قراصنة كوريا الشمالية يخترقون منصة باينانس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف منصة تداول العملات المشفرة «باينانس»، وأسفر، وفقًا للتقرير، عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن القراصنة المنسوبين إلى كوريا الشمالية استغلوا أدوات الذكاء الاصطناعي الداخلية التابعة للمنصة ضمن عملية الاختراق.

ونقلت الصحيفة عن أوري سيغال، الرئيس التنفيذي لشركة «سايبور» المتخصصة في الأمن السيبراني، قوله إن الجانب الأبرز في الهجوم لم يكن امتلاك القراصنة أدوات ذكاء اصطناعي متطورة، وإنما استغلالهم أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الشركة المستهدفة، للوصول إلى أجهزة اثنين من مهندسي البرمجيات العاملين بها.

وأوضح سيغال أن الهجوم، الذي وقع في 20 أكتوبر الماضي، اعتمد على مجموعة من الأساليب التقليدية للاختراق، شملت استخدام مدير حزم برمجية خبيث، وانتحال صفة مسؤول توظيف خلال مقابلة عمل وهمية، إلى جانب إرسال ملف ضار واستغلال بيانات اعتماد مسروقة، فضلًا عن الحصول على صلاحيات نشر واسعة داخل أنظمة الشركة.

وأشار خبير الأمن السيبراني إلى أن الواقعة تكشف عن نوع جديد من المخاطر التي تواجه المؤسسات، يتمثل في إمكانية تحول أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة داخل الشركات إلى مدخل للهجمات الإلكترونية، بدلًا من اقتصار التهديد على استخدام القراصنة لهذه التقنيات في تطوير هجماتهم.

مقابلات العمل الوهمية.. بوابة لاختراق الشركات

وسلط التقرير الضوء على استغلال مقابلات العمل الوهمية باعتبارها إحدى الوسائل التي استخدمها المهاجمون للوصول إلى أجهزة الموظفين، إذ يمكن للمخترقين إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات وظائف وحسابات احترافية مزيفة على منصة «لينكد إن»، لإقناع المهندسين بالمشاركة في اختبارات برمجية تتضمن ملفات أو أدوات خبيثة.

وحذر سيغال من أن طبيعة المقابلات التقنية، التي تتطلب عادة تشغيل برامج ومكتبات خارجية على أجهزة المرشحين، تخلق ثغرة يمكن استغلالها للوصول إلى أنظمة الشركات، مؤكدًا ضرورة عدم تشغيل أي أكواد برمجية غير موثوقة على أجهزة العمل أو الأجهزة التي تحتوي على بيانات ومشروعات شخصية.

واقترح الاعتماد على بيئات افتراضية معزولة وقابلة للحذف لتشغيل البرامج والاختبارات الخارجية، بما يقلل احتمالات انتقال البرمجيات الخبيثة إلى أجهزة الموظفين وشبكات المؤسسات.

الذكاء الاصطناعي يفتح جبهة جديدة في الأمن السيبراني

وأشار التقرير إلى أن أحد أخطر جوانب الواقعة يتعلق بصعوبة اكتشاف الهجمات التي تستغل أدوات الذكاء الاصطناعي الداخلية، خاصة مع اعتماد الشركات المتزايد على هذه التقنيات في تطوير البرمجيات وإدارة العمليات اليومية.

كما لفت سيغال إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بتردد الموظفين في الإبلاغ عن الاختراقات إذا كانت قد بدأت خلال مقابلات عمل سرية مع شركات أخرى، خوفًا من تعرضهم للمساءلة بسبب استخدام أجهزة العمل في هذه المقابلات.

ودعا إلى وضع سياسات واضحة تضمن عدم معاقبة الموظفين الذين يبلغون عن حوادث أمنية وقعت خلال عمليات بحثهم عن فرص عمل، معتبرًا أن غياب هذه الضمانات قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف الاختراقات وعدم الإبلاغ عنها بصورة كاملة.

كيف نفذ القراصنة الهجوم على باينانس؟

وبحسب التقرير، أعلنت منصة «باينانس» في 3 نوفمبر أن الهجوم بدأ من خلال مقابلة عمل وهمية وبرنامج خبيث استُخدم لاختراق جهازي اثنين من مهندسي البرمجيات، قبل استغلال جهاز ثالث في تنفيذ عملية سرقة العملات المشفرة.

وأضاف التقرير أن التحقيقات الأولية للمنصة كشفت عن سلسلة من الاختراقات الأمنية بدأت منذ يونيو الماضي، وتطورت تدريجيًا حتى وصلت إلى عملية الاستيلاء على الأصول الرقمية.

ورغم تحرك المنصة لتأمين أنظمتها وتجميد عمليات السحب عقب اكتشاف الهجوم، أشار التقرير إلى أن عمليات سرقة العملات المشفرة استمرت لنحو أربع ساعات بعد اكتشاف العملية الأولى.

الهجوم الإلكتروني منصة تداول العملات المشفرة باينانس كوريا الشمالية الذكاء الاصطناعي

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