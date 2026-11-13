الوادي الجديد تتجاوز المستهدف في حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بنسبة إنجاز 106%

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تحقيق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية نسبة إنجاز بلغت 106% من المستهدف العام، في مؤشر يعكس نجاح جهود القطاع الصحي بالمحافظة في تنفيذ الحملة والوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف المراكز.

وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تجاوز المستهدف يعكس كفاءة تنفيذ الحملة والتنسيق بين الفرق الطبية والإشرافية والإدارية والأجهزة التنفيذية، مشيدةً بالجهود المبذولة للوصول إلى الأطفال المستهدفين وتحقيق معدلات إنجاز تجاوزت النسب المقررة.

وأشادت المحافظ بجهود الأطقم الطبية وجميع المشاركين في تنفيذ الحملة، مؤكدة أهمية مواصلة حملات التوعية بأهمية التطعيمات القومية، وتعزيز برامج الوقاية للحد من انتشار الأمراض المعدية والحفاظ على صحة الأطفال.

وجاءت إدارة بلاط الصحية في المركز الأول بنسبة إنجاز بلغت 127%، تلتها إدارة الفرافرة الصحية بنسبة 118%، ثم إدارة الداخلة الصحية بنسبة 104%، فيما سجلت إدارتا الخارجة وباريس الصحيتان نسبة إنجاز بلغت 101% لكل منهما.

وأكدت المحافظة استمرار جهود القطاع الصحي في تنفيذ برامج التطعيمات والحملات الوقائية، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوفير الحماية اللازمة للأطفال بمختلف قرى ومراكز المحافظة.