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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصفيات أمم أفريقيا.. منتخب ليبيا يسقط تونس بثنائية

منتخب ليبيا
منتخب ليبيا
عمرو مصطفى

تلقى منتخب تونس خسارة مفاجئة أمام نظيره الليبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

منتخب ليبيا يسقط تونس بثنائية

وأنهى المنتخب الليبي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الضيوف، نجح علي المصراتي في تحويلها إلى هدف عند الدقيقة 44، ليضع منتخب بلاده في المقدمة قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب التونسي العودة إلى أجواء المباراة وإدراك التعادل، إلا أن المنتخب الليبي نجح في استغلال المساحات، ليتمكن حمدو الهوني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62، مؤكدًا تفوق فرسان المتوسط في المواجهة.

وزادت هذه الخسارة من معاناة المنتخب التونسي في التصفيات، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال أول ثلاث جولات، مكتفيًا بالتعادل أمام أوغندا بهدف لكل منتخب في الجولة الأولى، ثم التعادل مع بوتسوانا بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، استعاد المنتخب الليبي توازنه وحقق انتصاره الأول في التصفيات، بعدما افتتح مشواره بالتعادل مع بوتسوانا بهدفين لمثلهما، قبل أن يخسر أمام أوغندا بهدف دون مقابل.

وتضم المجموعة الثامنة منتخبات تونس وليبيا وأوغندا وبوتسوانا، حيث تشتعل المنافسة بين المنتخبات الأربعة على حجز بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، في ظل تقارب النتائج والطموحات مع استمرار مشوار التصفيات.

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