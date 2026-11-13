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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل مثير بين جنوب أفريقيا وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب جنوب إفريقيا
منتخب جنوب إفريقيا
إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب مواجهة جنوب أفريقيا وكينيا، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

افتتح منتخب جنوب أفريقيا التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة، بعدما سجل أموس وانجالا، لاعب منتخب كينيا، هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض التقدم.

تعادل كينيا

ونجح المنتخب الكيني في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل ميكاييل أولونجا هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 44، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، عاد منتخب جنوب أفريقيا للتقدم مجددًا عن طريق ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 77، قبل أن يرفض المنتخب الكيني الخروج مهزومًا، وينجح ريان أوجام في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 90، لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-2، ويحصل كل منتخب على نقطة.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده للنقطة 7 ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، ورفع منتخب كينيا رصيده للنقطة 2 ليحتل المركز الثالث.

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