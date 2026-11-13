خبير سياسات دولية: الإخوان وظفوا قضايا الصراع العربي الإسرائيلي لخدمة أهدافهم

قال الدكتور أشرف سينجر، خبير السياسات الدولية، إن جماعة الإخوان المسلمين لم تقدم، بحسب تقديره، إسهامًا حقيقيًا في الصراع العربي الإسرائيلي، رغم تقديم نفسها باعتبارها قادرة على الدفاع عن الحقوق والتصدي للتحديات المرتبطة بالقضية.

وأضاف سينجر، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن الجماعة وظفت مختلف القضايا لخدمة مصالحها وأهدافها، معتبرًا أن تحركاتها لم تكن متسقة مع ما تطرحه من شعارات بشأن الدفاع عن الحقوق.

وأوضح أن خطورة الجماعة، وفق رؤيته، لا تتعلق فقط بانتشارها في بعض الدول، وإنما أيضًا بقدرتها على استغلال القضايا العامة والحقوق المدنية لتحقيق أهداف تنظيمية وسياسية، بما قد ينعكس على استقرار المجتمعات وتماسك الدولة الوطنية.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة الجماعة تعكس إدراكًا متزايدًا لطبيعة هذه التحركات، لافتًا إلى أن المواقف الأمريكية تحظى بمتابعة دولية، وأن ما يصدر عن واشنطن من تصريحات أو إجراءات يمكن أن يلفت انتباه دول أخرى إلى مخاطر التنظيم.

وأكد سينجر أن التعامل مع الجماعة يرتبط، بحسب تقديره، بحماية أمن الدول واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية إدراك طبيعة توظيف التنظيم للقضايا المختلفة، وعدم الاكتفاء بالشعارات التي يرفعها في خطابه العلني.