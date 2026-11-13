شبيو يشيد بحسام حسن: أنجح مدرب لمنتخب مصر خلال آخر 10 سنوات بعد حسن شحاتة

أشاد يوسف شبيو بالعمل الذي يقدمه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه نجح في إحداث تغيير كبير داخل صفوف الفراعنة، معتبرًا إياه أحد أبرز المدربين الوطنيين الذين تولوا قيادة المنتخب خلال السنوات الأخيرة.

“شبيو” يشيد بحسام حسن

وقال يوسف شبيو، خلال تصريحاته عبر قناة «بي إن سبورتس»، إن حسام حسن يعد أنجح مدرب قاد منتخب مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، وربما يكون أبرز مدرب وطني بعد حسن شحاتة.

وأوضح أن حسام حسن تولى المسؤولية في ظروف صعبة، بعدما عانى المنتخب من العديد من المشكلات الفنية عقب تعاقب عدد كبير من المدربين، خاصة الأجانب، وهو ما انعكس على أداء الفريق واستقراره.

وأضاف أن المدير الفني نجح منذ توليه المهمة في إحداث تغيير واضح على المستوى الفني، حيث استطاع تكوين مجموعة قوية تتمتع بالروح القتالية والقدرة على المنافسة، وهو ما ظهر خلال المشاركات الأخيرة للمنتخب.

وأشار شبيو إلى أن منتخب مصر قدم مستويات مميزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي، قبل الخروج بصعوبة أمام منتخب السنغال.

كما تطرق إلى مشاركة الفراعنة في كأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب قدم مستويات فاجأت الكثيرين، وحقق أفضل إنجاز في تاريخه بالبطولة، بحسب تقييمه.

واختتم يوسف شبيو تصريحاته بالإشادة بالتطور الذي شهده المنتخب تحت قيادة حسام حسن، معتبرًا أن المدرب نجح في إعادة الروح والشخصية التنافسية للفراعنة، بعد فترة شهدت تغييرات فنية متتالية.