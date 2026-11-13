باحث: حسن البنا خطط لنقل مركز ثقل الإخوان خارج مصر

قال عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، كانت لديه خطط ذات طابع أممي، إذ فكر في نقل مركز ثقل الجماعة خارج مصر، بعدما رأى أن البلاد لن تكون البيئة الحاضنة المناسبة لتحقيق الانتشار الذي كان يطمح إليه التنظيم.

وأوضح عبد الحافظ، خلال لقاء على قناة الحياة، أن البنا اعتقد أن الجماعة لم تحقق الانتشار المرجو داخل مصر، وهو ما دفعه إلى التفكير في الانتقال إلى مكان آخر لتوسيع نشاطها، مشيرًا إلى أنه سافر ضمن وفد من الإخوان إلى موسم الحج، في إطار بحثه عن وجهة أخرى يمكن أن تكون مركزًا لنشاط الجماعة.

وأضاف الباحث أن حسن البنا توصل في النهاية إلى أن مصر تظل المكان الأنسب لاستمرار الجماعة، رغم ما واجهته من عراقيل، وهو ما دفعه إلى مواصلة العمل انطلاقًا منها بدلًا من نقل مركز الثقل إلى دولة أخرى.

وأشار عبد الحافظ إلى أن الجماعة عادت في ثمانينيات القرن الماضي إلى تعزيز توجهها الخارجي، من خلال إنشاء قسم الاتصال بالعالم الإسلامي، الذي قال إن من مهامه تشكيل فروع للجماعة في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن هذا التوجه يرتبط بما وصفه بالخطة الحالمة للإخوان للسيطرة على العالم، والتي تحمل اسم «أستاذية العالم»، معتبرًا أنها تعكس طموح الجماعة إلى توسيع نفوذها خارج الحدود المصرية والوصول إلى مناطق مختلفة من العالم.

وأكد الباحث أن فهم هذه التحركات يتطلب النظر إلى تصور الجماعة لنفسها باعتبارها تنظيمًا يتجاوز حدود الدولة، ويسعى إلى بناء شبكة من الفروع والامتدادات الدولية.