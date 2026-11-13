قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسبب في توقف قطار الأقصر- الإسكندرية.. اندلاع حريق في حشائش بجوار السكة الحديد بأسيوط
القبض على شخصين استعرضا بسلاح أبيض وعصا في الأقصر
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية
العربي الناصري: توجيهات الرئيس السيسي بشأن أزمة الدهابة تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الاقتصادية وتنمية جنوب مصر
العظمى ترتفع لـ33 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الغد وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات
وزير الأوقاف يشيد بتلاوة عبدالرحمن فرج.. ولجنة التحكيم: صوت جميل لكن هناك مشكلة في المقامات
إمام عاشور يتعهد ببذل أقصى جهده لاستعادة مستواه مع الأهلي
لجنة تحكيم دولة التلاوة عن المتسابق إبراهيم الكحلاوي: مبدع لكن مستعجل بالنقل بين المقامات
منتخب مصر يتقدم على مالاوي 3-0 في الشوط الأول بتصفيات الأمم الأفريقية
صاروخية عالمية.. محمد هاني يسجل الثالث لمنتخب مصر في مرمى مالاوي بتصفيات الأمم الأفريقية
تركيا وقطر تؤكدان التعاون في القضايا الأمنية عقب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك
رئيس الوزراء يكتب لـ"أخبار اليوم" : تاريخ عريق من الوطنية في تدوين مسيرة الوطن وتشكيل الوعي الجمعي للمصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: حسن البنا خطط لنقل مركز ثقل الإخوان خارج مصر

حسن البنا
حسن البنا
محمد كمال

قال عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، كانت لديه خطط ذات طابع أممي، إذ فكر في نقل مركز ثقل الجماعة خارج مصر، بعدما رأى أن البلاد لن تكون البيئة الحاضنة المناسبة لتحقيق الانتشار الذي كان يطمح إليه التنظيم.

وأوضح عبد الحافظ، خلال لقاء على قناة الحياة، أن البنا اعتقد أن الجماعة لم تحقق الانتشار المرجو داخل مصر، وهو ما دفعه إلى التفكير في الانتقال إلى مكان آخر لتوسيع نشاطها، مشيرًا إلى أنه سافر ضمن وفد من الإخوان إلى موسم الحج، في إطار بحثه عن وجهة أخرى يمكن أن تكون مركزًا لنشاط الجماعة.

وأضاف الباحث أن حسن البنا توصل في النهاية إلى أن مصر تظل المكان الأنسب لاستمرار الجماعة، رغم ما واجهته من عراقيل، وهو ما دفعه إلى مواصلة العمل انطلاقًا منها بدلًا من نقل مركز الثقل إلى دولة أخرى.

وأشار عبد الحافظ إلى أن الجماعة عادت في ثمانينيات القرن الماضي إلى تعزيز توجهها الخارجي، من خلال إنشاء قسم الاتصال بالعالم الإسلامي، الذي قال إن من مهامه تشكيل فروع للجماعة في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن هذا التوجه يرتبط بما وصفه بالخطة الحالمة للإخوان للسيطرة على العالم، والتي تحمل اسم «أستاذية العالم»، معتبرًا أنها تعكس طموح الجماعة إلى توسيع نفوذها خارج الحدود المصرية والوصول إلى مناطق مختلفة من العالم.

وأكد الباحث أن فهم هذه التحركات يتطلب النظر إلى تصور الجماعة لنفسها باعتبارها تنظيمًا يتجاوز حدود الدولة، ويسعى إلى بناء شبكة من الفروع والامتدادات الدولية.

حسن البنا الإخوان أستاذية العالم الجماعات الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري: حصر أماكن عبور الأطفال الخطرة على مستوى الجمهورية

ترامب

دبلوماسي سابق: ترامب يبحث عن مخرج من أزمة إيران بصورة انتصار سياسي

لميس الحديدي

لميس الحديدي: مباراة مالاوي فرصة لعلي ماهر لإثبات قدرته على قيادة المنتخب

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد