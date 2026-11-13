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رئيس حزب الغد: توجيهات الرئيس السيسي تفتح الطريق لحل أزمة الدهابة وتؤسس لمنظومة قانونية لاستغلال ثروات الجنوب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي بتقنين التنقيب عن الذهب يحقق حماية ثروات الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المهندس إيليا مفيد، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحرك لحل أزمة «الدهابة» العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بجنوب مصر يمثل توجهًا مهمًا نحو الاستفادة من الثروات الطبيعية بصورة منظمة، ودمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في إطار قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف.

إنهاء أزمة الدهابة

وقال مفيد، إن أهمية التوجيهات الرئاسية في هذا الملف تتمثل في تبني حلول تراعي الأوضاع المعيشية لأبناء المناطق الحدودية، وتحافظ على مصادر دخلهم، بالتوازي مع إحكام الرقابة على عمليات التنقيب ومنع إهدار الثروات المعدنية أو استغلالها بصورة غير قانونية.

وأوضح مفيد، أن تنظيم نشاط التنقيب تحت إشراف جهاز مستقبل مصر يفتح المجال أمام تطوير هذا القطاع وتحويله إلى نشاط إنتاجي منظم، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي من الذهب، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن أن الاجتماع الذي جمع ممثلي الأجهزة المعنية وجهاز مستقبل مصر والقبائل والعائلات، برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يمثل خطوة نحو توحيد الرؤى والتوصل إلى آليات عملية تستجيب لمطالب أبناء جنوب مصر.

توجيهات الرئيس لإنهاء الأزمة

وأشار مفيد إلى أن مناطق أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم تمتلك مقومات اقتصادية وتعدينية مهمة، وهو ما يستدعي وضع رؤية متكاملة لاستغلال هذه المقومات، بحيث لا تقتصر الاستفادة على استخراج الذهب، وإنما تمتد إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

وشدد المهندس إيليا مفيد، على أن نجاح عملية التقنين يتطلب إجراءات واضحة وميسرة تضمن انتقال العاملين إلى المنظومة الرسمية، وتوفر لهم الضمانات اللازمة لممارسة نشاطهم، مؤكدًا أن حماية أرزاق المواطنين والحفاظ على ثروات الدولة يمثلان هدفين متكاملين يدعمان مسيرة التنمية الاقتصادية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب إرادة جيل رئيس حزب إرادة جيل أسوان

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