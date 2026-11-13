غلق باب التصويت في انتخابات الترسانة.. 26 مرشحًا يتنافسون على مقاعد مجلس الإدارة

أُغلق باب التصويت في انتخابات مجلس إدارة نادي الترسانة، لاختيار المجلس الجديد الذي سيتولى إدارة شؤون النادي خلال السنوات الأربع المقبلة، وسط منافسة بين 26 مرشحًا على المناصب الإدارية، ورغبة كبيرة من المتنافسين في الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

غلق باب التصويت في انتخابات نادي الترسانة

شهدت انتخابات نادي الترسانة منافسة على المقاعد الرئيسية داخل مجلس الإدارة، وفي مقدمتها مقعد رئيس النادي، الذي يتنافس عليه 3 مرشحين، هم طارق سعيد حسانين، ورضا أبو اليزيد، وعبد الله حسانين الشاذلي.

كانت عملية التصويت قد انطلقت داخل مقر النادي، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الترسانة خلال المرحلة المقبلة، في ظل تطلعات أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجموعة قادرة على تحقيق طموحات النادي على المستويين الإداري والرياضي.

تشكيل مجلس إدارة نادي الترسانة الجديد

ومن المقرر أن يضم مجلس إدارة نادي الترسانة الجديد 11 عضوًا، يتم اختيارهم وفقًا للمناصب والفئات المحددة، بواقع رئيس للنادي، ونائب للرئيس، وأمين للصندوق، بالإضافة إلى 7 أعضاء فوق السن، وعضوين تحت السن.

وتترقب جماهير وأعضاء نادي الترسانة إعلان نتائج الانتخابات، للكشف عن هوية المجلس الجديد الذي سيتولى المسؤولية لمدة 4 سنوات، والعمل على إدارة ملفات النادي خلال الفترة المقبلة.