دخل المدرب المغربي وليد الركراكي دائرة اهتمامات نادي لانس الفرنسي، بعدما كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود اتصالات ومحادثات بين الطرفين، في إطار بحث النادي عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

لانس الفرنسي يفتح خط المفاوضات مع وليد الركراكي

وبحسب ما أورده موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، فإن إدارة لانس وضعت اسم الركراكي ضمن قائمة المرشحين لتولي المسؤولية الفنية، كما شهدت الفترة الأخيرة لقاءً بين مسؤولي النادي والمدرب المغربي لبحث إمكانية التعاون بين الجانبين.

ويأتي اهتمام لانس بالركراكي في ظل بحث النادي عن بديل ليانيك كاهوزاك، الذي غادر منصبه عقب تراجع النتائج، بينما يبقى المدرب الفرنسي بيير ساج الخيار الأول لإدارة النادي، وفقًا للتقارير الفرنسية.

ويمتلك الركراكي سيرة تدريبية مميزة، بعدما نجح في قيادة منتخب المغرب إلى إنجاز تاريخي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور، فضلًا عن قيادته أسود الأطلس إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

كما سبق للمدرب المغربي قيادة الوداد الرياضي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2022، وهو ما عزز من أسهمه التدريبية داخل القارة الأفريقية وعلى المستوى الأوروبي.

ويرى مسؤولو لانس أن خبرات الركراكي وقدرته على بناء فريق تنافسي قد تمثل إضافة قوية للنادي، خاصة في ظل طموحاته الأوروبية ورغبته في استعادة الاستقرار الفني.

ورغم وجود محادثات بالفعل بين الطرفين، فإن تولي الركراكي القيادة الفنية للفريق الفرنسي لم يُحسم حتى الآن، في ظل استمرار المنافسة مع أسماء تدريبية أخرى، وعلى رأسها بيير ساج.