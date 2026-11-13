ثابتة في السوق الرسمية.. سعر العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي الآن

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات منتصف مساء اليوم الجمعة 13-11-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات العربية اليوم

وأظهرت تداولات العملات العربية أمام الجنيه؛ استقرارًا بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 172.89 جنيه للشراء و173.4 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.52 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 141.47 جنيه للشراء و141.92 جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري 14.62 جنيه للشراء و14.69 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وبلغ سعر الريال العماني 138.59 جنيه للشراء و138,97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 75.16 جنيه للشراء و75.57 جنيه للبيع.