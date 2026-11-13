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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الصيني يؤكد الحفاظ على التنسيق بشأن إجراء حوارات مع الولايات المتحدة

الصين
الصين
أ ش أ

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم (الجمعة)، إن المؤسستين الدفاعيتين الصينية والأمريكية حافظتا على التنسيق بشأن إجراء حوارات على مختلف المستويات.

وصرح المتحدث تشن شي بذلك ردا على سؤال بشأن التفاعلات التي جرت حديثا بين الجيشين، والتقارير التي تفيد بأن وزير الدفاع الأمريكي وقائد القيادة الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ قد يزوران الصين قريبا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال تشن إن الجيشين الصيني والأمريكي عقدا الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بالتواصل في حالات الأزمات والوقاية منها، يومي 2 و3 نوفمبر الجاري في واشنطن العاصمة.

وأوضح أن الجانبين تبادلا الآراء بشكل معمق بشأن سبل تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتعزيز التواصل، وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير.

وذكر تشن أن "بناء علاقة مستقرة وصحية ومستدامة بين الجيشين الصيني والأمريكي يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ويمثل تطلعا مشتركا للمجتمع الدولي". وأضاف أن "الجانب الصيني يقدّر التواصل الاستراتيجي مع الجيش الأمريكي".

وأعرب عن أمله في أن يعمل الجانب الأمريكي مع الجانب الصيني على تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتعزيز التواصل، وإدارة الخلافات بشكل مناسب، للمساعدة في بناء علاقة صينية-أمريكية بنّاءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي.

وزارة الدفاع الوطني الصينية الصين المحيط الهادئ

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