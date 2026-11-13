منتخب مصر للشباب يهزم روسيا 2009 بهدفين مقابل هدف وديًا

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2007 فوزًا مهمًا على نظيره منتخب روسيا مواليد 2009، بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

وقدم منتخب مصر أداءً جيدًا خلال المواجهة، ونجح لاعبوه في تسجيل هدفين مقابل هدف للمنتخب الروسي، ليخرج الفريق بانتصار معنوي مهم، يمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم مستوى اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم خلال المرحلة المقبلة.

تأتي المباراة ضمن خطة إعداد منتخب مصر للشباب، بهدف زيادة الاحتكاك الدولي واكتساب اللاعبين المزيد من الخبرات، خاصة أمام منتخبات تمتلك مدارس كروية مختلفة.