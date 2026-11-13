قبل الظهور الأول مع منتخب مصر.. سجل مميز لـ علي ماهر مع الأندية بالدوري

يخوض علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، تحديًا جديدًا في مسيرته التدريبية، عندما يقود الفراعنة أمام مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وسط آمال بتحقيق انطلاقة قوية تمنح المنتخب دفعة معنوية في بداية المرحلة الجديدة.

سجل مميز لعلي ماهر في بداياته التدريبية

وقبل توليه قيادة المنتخب الوطني، يمتلك علي ماهر سجلًا إيجابيًا في المباريات الافتتاحية لتجاربه التدريبية مع الأندية المصرية، بعدما نجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادلين، مقابل خسارة واحدة، خلال 6 محطات مختلفة بالدوري المصري.

وكانت بداية علي ماهر مع الأسيوطي قد انتهت بالتعادل الإيجابي أمام مصر للمقاصة بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق انطلاقة ناجحة مع سموحة بالفوز على الفريق نفسه بنتيجة 2-1.

وفي تجربته مع إنبي، اكتفى بالتعادل أمام النجوم بهدف لمثله، بينما شهدت بدايته مع المصري البورسعيدي خسارته الوحيدة، بعدما سقط أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-1.

وعاد المدرب المصري لتحقيق النتائج الإيجابية خلال تجربته مع مودرن فيوتشر، بعدما تفوق على فاركو بهدف دون رد، قبل أن يختتم سجل بداياته مع الأندية بانتصار عريض مع سيراميكا كليوباترا على بتروجت بنتيجة 4-1.

وتضع هذه الأرقام علي ماهر أمام فرصة لمواصلة سجله الإيجابي في المباريات الأولى، لكن قيادة منتخب مصر تمثل اختبارًا من نوع خاص، في ظل اختلاف طبيعة المنافسة والضغوط الجماهيرية، ورغبة الجماهير في رؤية منتخب قادر على استعادة قوته والمنافسة على البطولات القارية.

ويأمل علي ماهر أن تكون مواجهة مالاوي بداية ناجحة لمسيرته مع الفراعنة، وأن يترجم خبراته السابقة مع الأندية إلى نتائج قوية على المستوى الدولي.