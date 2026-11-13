منتخب مصر 2009 يفتح مرانه أمام وسائل الإعلام غدًا استعدادًا للمونديال

يؤدي منتخبنا الوطني، مواليد 2009، ومدربه حسين عبداللطيف، مرانه الأخير قبل السفر إلى قطر، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت، بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم، على أن يكون المران مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب، يوم 15 نوفمبر الحالي إلى قطر، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره في المونديال بمواجهة اليونان، يوم 19 نوفمبر، ثم يلتقي قطر يوم 22 نوفمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بنما يوم 25 نوفمبر.