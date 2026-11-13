إدريس يهدى الإنجاز التاريخي للرئيس السيسي.. مصر الرابعة بأولمبياد الشباب بداكار

نجحت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» في حصد 12 ميدالية متنوعة لتحتل المركز الرابع بين دول العالم المشاركة في ذلك المحفل الذي أقيم خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر الجاري لتصبح بذلك أول بلد عربي وإفريقي يتوج بـ 6 ميداليات ذهبية في نسخة واحدة وتحقق أفضل مركز لدولة عربية وإفريقية في الترتيب العام بجدول الميداليات.

حصدت البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» على 12 ميداليات متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و5 ميداليات برونزية، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل المشاركات المصرية بالمحفل الأولمبي، لتتصدر الدول العربية والإفريقية في المنافسات التي أقيمت لأول مرة على أرض دول إفريقية وتتفوق على أصحاب الأرض الذين شاركوا في جميع الألعاب بصفتها الدولة المستضيفة حيث شاركت في 25 رياضة بإجمالى 136 لاعبة ولاعبة.

وخاضت مصر منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ببعثة تضم 44 لاعبا ولاعبة في 18 لعبة رياضية، وسط تحديات وقيود المشاركة وغياب بعض الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة بقوة فيها، وهو ما فرض حسابات جديدة على طريق المنافسة وحصد الميداليات.

سجل ميداليات مصر في أولمبياد للشباب «داكار 2026»

وجاء سجل ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» كالتالي: في السباحة تحقق الإنجاز بعدما أحرز زين هشام، لاعب المنتخب المصري للسباحة ثلاث ذهبيات في سباقات 50 و100 و200 متر فراشة، وأضافت سندس سنبل ذهبية تاريخية في الكونغ فو لتصبح صاحبة أول ميدالية أوليمبية للشباب لمصر في هذه اللعبة.



وحصد البطل يوسف حسن المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو لوزن تحت 48 كجم كما حصدت سارة عمرو حسني، لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش المركز الثاني والميدالية الفضية وفي الملاكمة حصدت منة الله إبراهيم، لاعبة المنتخب المصري للملاكمة على الميدالية البرونزية كما انتزع البطل علي الرملي برونزية الجودو في وزن 81 كجم.

في ألعاب القوى حصدت البعثة المصرية 4 ميداليات حيث حصد يحيى خالد صوابي، المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات رمي القرص كما حصد أحمد محمد زكي المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي وحصدت اللاعبة آلاء تامر المركزالثالث والميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة، كما حصد محمد إسماعيل، المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات إلقاء المطرقة.

ياسر إدريس : دعم القيادة السياسية وراء الانجاز التاريخى

وقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء التهنئة إلى بعثة الفراعنة على الأداء الذي تحقق خلال المنافسات الأولمبية وسماع النشيد المصري على أرض السنغال محتضنة البطولة، مثنيا على الروح والأداء الذي ظهر عليها اللاعبين في الأراضي السنغالية.

كما أشاد المهندس ياسر إدريس بالجهود الكبيرة التي بذلها الأجهزة الفنية والإدارية للبعثة، مؤكدا أن ما تحقق من نتائج يعكس حجم العمل والتحضير الجيد قبل خوض المنافسات، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تمثيل الرياضة المصرية بصورة مشرفة بما يعكس المكانة التي باتت تحتلها الرياضة المصرية على الساحة الأفريقية والدولية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة في مسيرة إعداد الأبطال المصريين للاستحقاقات المقبلة مشددا على استمرار دعم اللجنة الأولمبية للاتحادات الرياضية واللاعبين من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية معربا عن ثقته في قدرة الأبطال المصريين على مواصلة التألق وحصد المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

واختتم المهندس ياسر إدريس تصريحاته موجها الشكر إلى القيادة السياسية، والدعم اللامحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على الاهتمام الكبير بالرياضة المصرية وتوفير كافة سبل الدعم للأبطال الرياضيين بما يسهم في تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل القارية والدولية مؤكدا أن هذا الدعم يمثل دافعا قويا لمواصلة مسيرة النجاحات وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

38 ميدالية رصيد مصر فى تاريخ مشاركاتها بأولمبياد الشباب

وبنتائج دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» ارتفع رصيد مصر عبر تاريخ مشاركاتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب إلى 38 ميدالية متنوعة (13 ميداليات ذهبية، 6 ميدالية فضية، 19 ميدالية برونزية) ففي النسخة الأولى التي أقيمت في سنغافورة 2010 حصدت مصر 6 ميداليات متنوعة وفي النسخة الثانية التي أقيمت في نانجينغ 2014 حصد 8 ميداليات متنوعة وفي النسخة الثالثة التي أقيمت في الأرجنتين بمدينة بوينس آيرس 2018 حصد الفراعنة 12 ميدالية متنوعة وفي النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» التي ترأسها محمد مطيع، السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للجودو، حصد الفراعنة على 12 ميداليات متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و5 ميداليات برونزية.