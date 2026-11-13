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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل قياديين بميليشات الشباب في اشتباكات مع الجيش الصومالي بإقليم شبيلي السفلي

قوات الجيش الصومالي
قوات الجيش الصومالي
أ ش أ

أعلنت قوات الجيش الصومالي مقتل عدد من عناصر مليشات "الشباب" الارهابية، بينهم قياديان بارزان، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت في منطقة شنتي براكو بضواحي مدينة ليجو في إقليم شبيلي السفلى.

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الصومالي، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الجمعة- وقعت المواجهات يوم 12 نوفمبر أثناء عمليات عسكرية لملاحقة عناصر في المناطق الواقعة بين ليجو وإيدو جلات، حيث اشتبكت القوات الحكومية مع مجموعة من المسلحين كانوا قد تجمعوا في المنطقة.

وأضاف البيان أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف، وإلحاق خسائر بالمسلحين، فضلًا عن تدمير المواقع التي كانوا يستخدمونها.. مشيرا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل قياديين بارزين هما عبد الفتاح جالجورييو وعبد القادر حسين، اللذان كانا يتوليان مسؤوليات ميدانية في المنطقة الممتدة بين ليجو وبورهكبا. حيث كان القياديان مسؤولين عن تنظيم وتأمين تحركات قادة الحركة عبر الطرق التي يستخدمونها، خصوصًا عند التقاطعات الرئيسية في جيرو ياسين وجيرو كولو وإيدو جلات ودرجو، التي تربط الطرق بين شمال الصومال وجنوبه.

وتواصل القوات المشاركة في عملية «بنودة» تنفيذ عمليات عسكرية لملاحقة عناصر الحركة، إلى جانب تقييم الأوضاع الأمنية في المناطق المستهدفة. 

وتندرج هذه العمليات ضمن جهود الجيش الصومالي لتأمين الطرق الاستراتيجية، وملاحقة مسلحي حركة الشباب، وتعزيز الأمن والاستقرار وضمان حرية تنقل المدنيين.

قوات الجيش الصومالي مليشات الشباب الارهابية اشتباكات مسلحة

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مقتل قياديين بميليشات الشباب في اشتباكات مع الجيش الصومالي بإقليم شبيلي السفلي

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