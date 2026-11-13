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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفحم ترتفع وسط التوترات الجيوسياسية وتزايد الطلب العالمي على الطاقة

أسعار الفحم
أسعار الفحم
أ ش أ

ارتفعت أسعار الفحم إلى نحو 145 دولاراً للطن بعد أن تعافت من أدنى مستوياتها خلال شهرين، مدفوعة بانتعاش أسواق الطاقة العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، ما يدفع العديد من الدول وشركات المرافق إلى الاعتماد بشكل أكبر على الفحم لتوليد الكهرباء، وفقا لمنصة "تريدينج إيكونوميكس".

وساهمت التطورات السياسية الأخيرة في دعم أسعار الطاقة، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، في حين تواصل طهران المطالبة برفع العقوبات وإنهاء القيود المفروضة عليها قبل الدخول في محادثات سلام مباشرة. وقد انعكست هذه التوترات على أسواق الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي شهد ارتفاعاً في الأسعار، مما عزز القدرة التنافسية للفحم كمصدر بديل للطاقة.

وكان الفحم قد سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ عدة سنوات نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي شجع بعض الدول على زيادة إنتاج الكهرباء من محطات الفحم.

وفي الوقت نفسه، توقعت وكالة الطاقة الدوليةأن يصل الاستهلاك العالمي للفحم إلى مستوى قياسي جديد خلال العام الجاري، رغم الجهود الدولية المتواصلة للانتقال نحو مصادر طاقة أكثر نظافة وإغلاق العديد من محطات الفحم في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ورغم التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة، لا يزال الفحم يلعب دوراً محورياً في مزيج الطاقة العالمي، خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند، مما يدعم استمرار الطلب عليه خلال المدى القريب.

أسواق الطاقة العالمية أسعار الفحم إمدادات الطاقة

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