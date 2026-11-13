لقاء العمالقة.. تويوتا ودايهاتسو تخططان لسيارة رياضية أرخص من GR86

تدرس شركة «تويوتا» اليابانية إعادة إحياء سيارتها الاختبارية الشهيرة «S-FR» وتحويلها إلى طراز إنتاجي رياضي صغير الحجم وخفيف الوزن يعمل بنظام الدفع الخلفي، ليحتل موقعًا سعريًا أقل من طراز «GR86» ويوفر تجربة قيادة ممتعة بتكلفة اقتصادية.

وتشير التقارير الواردة من اليابان إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع خطط الشركة لطرح شاحنتها الصغيرة «KEI-01» في السوق الأمريكية خلال النصف الثاني من عام 2027، مما يعكس توجه الصانع الياباني نحو تعزيز حضوره في فئة المركبات المدمجة والاقتصادية.

منصة مشتركة مع «دايهاتسو K-OPEN» ومحرك توربو 660 سي سي

تعتمد النسخة الإنتاجية المرتقبة من «تويوتا S-FR» على تقاسم البنية التحتية ومنصة الدفع الخلفي مع السيارة الاختبارية «K-OPEN» التي كشفت عنها شركة «دايهاتسو» (Daihatsu) التابعة لمجموعة «تويوتا».

ووفقًا للمعلومات المسربة، ستخضع السيارة الجديدة للوائح سيارات «كي» اليابانية صغيرة الحجم، حيث ستزود بمحرك توربيني مكون من 3 أسطوانات بسعة 660 سي سي يولد قوة تبلغ نحو 63 حصانًا، مع توفير خيارين لناقل الحركة هما اليدوي المكون من 5 سرعات أو الأوتوماتيكي المتغير باستمرار (CVT).

توزيع الأدوار بين الكوبيه والرودستر لتعزيز الجدوى الاقتصادية

يتيح هذا التعاون الهندسي المشترك خفض تكاليف التطوير والإنتاج عبر تقسيم الطرازين إلى فئتين مختلفتين؛ حيث ستُقدم «تويوتا» طراز «S-FR» بتصميم كوبيه ذي سقف ثابت، بينما ستطرح نسخة «دايهاتسو» كبديل لسيارة «كوبن» بتصميم رودستر مكشوف السقف.

ويعود الظهور الأول لسيارة «تويوتا S-FR» الاختبارية إلى عام 2015، تلتها نسخة مخصصة للحلبات في صالون طوكيو للسيارات عام 2016 دون أن تصل إلى خطوط الإنتاج وقتها، لتعود اليوم مجددًا كخيار مثالي للمبتدئين وعشاق القيادة الرشيقة قبل الانتقال إلى طرازات «Gazoo Racing» الأعلى أداءً.