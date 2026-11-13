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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقطاع مايكروسوفت يُشلّ الولايات المتحدة مع توقف الحكومات المحلية عن العمل

انقطاع مايكروسوفت "يُشلّ" الولايات المتحدة مع توقف الحكومات المحلية عن العمل
انقطاع مايكروسوفت "يُشلّ" الولايات المتحدة مع توقف الحكومات المحلية عن العمل
خاطر عبادة

تسبب انقطاع ضخم في خدمات مايكروسوفت في شلّ حكومات المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأثار فوضى لملايين العمال حيث توقفت الأنظمة اليومية التي تعتمد على التكنولوجيا عن العمل.

بدأ الانقطاع يوم الخميس وأثر على 74 دولة ومنطقة في غضون ساعات، مما ترك العملاء بدون إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم بينما تعطلت البنوك والحكومات والمحاكم.

كما فشلت أساسيات الحياة المكتبية، بما في ذلك Outlook واجتماعات Teams والتخزين السحابي ومزامنة الملفات، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

سجناء لا يستطيعون الخروج رغم دفع الكفالة

في كولورادو، تسبب هذا الاضطراب في إجبار مركز احتجاز مقاطعة أراباهو على التوقف عن إطلاق سراح السجناء من السجن عبر نظامهم الإلكتروني، حتى لو كانوا قادرين على دفع الكفالة.

وقالت المنشأة إن انقطاع خدمة مايكروسوفت "يؤثر على مدفوعات الكفالة عبر الإنترنت" التي تعتمد على إشعارات البريد الإلكتروني في Outlook للتحقق من إيداع الأموال، وسيحتاج السجناء إلى دفع الكفالة شخصيًا ليتم إطلاق سراحهم.

حكومات محلية عاجزة عن العمل

مع تأثر ملايين العملاء في مختلف القطاعات، اضطرت مايكروسوفت إلى بذل جهود حثيثة لإصلاح العطل بسرعة.وقد قلصت الحكومات المحلية والفيدرالية عملياتها، حيث قال مجلس النواب إنه أرسل مهندسين لمساعدة مايكروسوفت في إصلاح أنظمة الكونجرس.

وتقول الهيئات التشريعية المحلية في جميع أنحاء البلاد إنها أصبحت عاجزة عن القيام بالأمور اليومية المعتادة، بما في ذلك قول مسؤولي مقاطعة بالتيمور إن موظفي الحكومة لم يتمكنوا حتى من الاتصال بإداراتهم.

كما أكد الموظفون أن الحكومات في جاكسونفيل بولاية فلوريدا وأوستن بولاية تكساس قد انهارت أيضاً.

أعلنت مايكروسوفت صباح يوم الجمعة أنها تشهد "تقدماً مشجعاً في التعافي" وأبلغت العملاء أن حركة المرور الخاصة بها "تستعيد عافيتها تدريجياً"، حيث قال الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم بدأوا يرون رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الوارد الخاص بهم مرة أخرى.

وأعلنت شركة مايكروسوفت أنها تواصل التحقيق في سبب انقطاع الخدمة، لكنها قالت إنه لم يكن ناجماً عن اختراق للأمن السيبراني أو هجوم إلكتروني.

وقالت الشركة إنها ستشارك "تقريرًا كاملاً لما بعد الحادث" بمجرد تحديد "السبب الجذري" لانقطاع الخدمة على نطاق واسع.

أحد أكبر الانقطاعات في التاريخ

نتيجة لذلك، تعطلت أيام عمل ملايين العمال في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يصنف عطل النظام ضمن أكبر حالات انقطاع الخدمة على الإطلاق.

تحذير: المحتالون يستغلون العطل

كما أثار انقطاع خدمة مايكروسوفت تحذيرات من أن المحتالين قد يستغلون المستخدمين المحبطين الذين يسعون جاهدين لإعادة تشغيل بريدهم الإلكتروني.

وحذرت البنوك وأقسام تكنولوجيا المعلومات في الجامعات من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة لإعادة تعيين كلمات المرور، والرسائل النصية التي تطالب المستخدمين بالتحقق من حساباتهم، والرسائل من موظفي تكنولوجيا المعلومات المزيفين الذين يطلبون كلمات المرور أو رموز الأمان.

وحثت جامعة أولد دومينيون في ولاية فرجينيا الموظفين والطلاب على مراقبة طلبات تسجيل الدخول المشبوهة وتجنب إعادة تعيين كلمات المرور بشكل متكرر، موضحة أن أخطاء تسجيل الدخول المتعلقة بانقطاع الخدمة ناتجة عن أنظمة مايكروسوفت.

قد يتصل المجرمون أيضاً متظاهرين بأنهم يعملون لدى مايكروسوفت أو قسم الدعم الفني في إحدى الشركات، ويعرضون استعادة برنامج Outlook إذا قام الضحايا بتثبيت برامج أو منحهم إمكانية الوصول عن بعد إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وقد يطلب آخرون دفع مبالغ مالية لفتح حساب، ويطلبون بطاقات هدايا أو تحويلات بنكية أو عملات مشفرة أو تطبيقات دفع كعلامات تحذيرية.

وتقول مايكروسوفت إنها لا تقوم بإجراء مكالمات غير مرغوب فيها بشأن مشاكل في أجهزة المستخدمين، وأن رسائل الخطأ الحقيقية التي تصدرها لا تتضمن أبدًا رقم هاتف للاتصال به.وينبغي على أي شخص يتلقى طلبًا غير متوقع الاتصال بقسم تكنولوجيا المعلومات لديه عبر قناة موثوقة قبل اتباع التعليمات.

ولا تقتصر التحذيرات على فترة انقطاع الخدمة نفسها، حيث قد يستمر المجرمون في انتحال صفة الدعم الفني بعد عودة الخدمات.

خسائر فلكية محتملة

وكشف الخبراء الماليون أن انقطاع الخدمة قد يتسبب في خسائر "فلكية" في الأسواق إذا لم يتم حله بسرعة.

وقال صامويل ماثر-هولجيت، المدير الإداري في شركة ماثر وموراي المالية: "قد يصبح هذا أحد أكثر انقطاعات التكنولوجيا ضرراً بالاقتصاد في التاريخ".

وأضاف: "عندما تتعطل شركة مايكروسوفت، لا يفقد العالم رسائل البريد الإلكتروني فحسب، بل تتوقف أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي فعلياً. إنه دليل مرعب على مدى هشاشة اقتصادنا الحديث. وفي المرة القادمة، قد يكون أسوأ".

كيف بدأ العطل؟

ظهرت التقارير عن انقطاعات الخدمة لأول مرة حوالي منتصف نهار الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفي غضون ساعات انتشرت إلى أكثر من 70 دولة.

فيما يبدو أن الاضطراب كان واسع الانتشار بشكل خاص في الأمريكتين، حيث أكدت مايكروسوفت لأول مرة أنها تحقق في المشاكل التي تؤثر على المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى حسابات بريدهم الإلكتروني.

وقالت مايكروسوفت إن الانقطاع قد أثر على العديد من خدماتها، بما في ذلك Teams و OneDrive و Copilot و Microsoft 365.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من حث مستخدمي برنامج Outlook على تحديث برامجهم بعد أن بدأ المتسللون باستغلال ثغرة أمنية يمكن أن تكشف المعلومات المستخدمة للتحقق من هويتهم.

وأعلنت شركة مايكروسوفت أنها لم تجد أي دليل على أن انقطاع الخدمة كان بسبب هجوم إلكتروني.

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