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كيف يمثل التنسيق المصري السعودي حائط صد أمام تهديدات الأمن القومي العربي؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف يمثل التنسيق المصري السعودي حائط صد أمام تهديدات الأمن القومي العربي؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح

مصر والسعودية
مصر والسعودية
محمود زيدان

تُعد مصر والمملكة العربية السعودية ركيزتين أساسيتين في منظومة الأمن القومي العربي.

ويشكل التنسيق المشترك والتكامل الاستراتيجي بين القاهرة والرياض حائط صد منيعاً أمام التهديدات المتزايدة والتحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة، مما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحفظ المصالح العربية العليا في مواجهة المتغيرات المتسارعة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، أن مصر والمملكة العربية السعودية تمثلان ركيزتين أساسيتين في منظومة الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن التنسيق المشترك بين القاهرة والرياض يمثل حائط صد أمام التهديدات المتزايدة التي تواجه المنطقة، في ظل الاعتداءات المتكررة على المملكة ودول الخليج.

وأضاف الشيمي، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الموقف المصري يقوم على إدانة الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها، ورفض أي محاولات لتوسيع المواجهات العسكرية أو جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع التطورات الإقليمية بقدر كبير من الاتزان والعقلانية، بما يحافظ على مصالح الأمن القومي المصري والعربي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن القاهرة تعمل على ترجمة موقفها الداعم لأمن الدول العربية إلى تحركات عملية، من خلال طرح القضايا الإقليمية في المحافل الدولية، والتنسيق المستمر مع الأطراف العربية والدولية، إلى جانب الاتصالات مع الجانب الأمريكي والجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وإيجاد مخرج للأزمة الراهنة.

وأشار «الشيمي» إلى أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب الانتقال من سياسة رد الفعل إلى الفعل من خلال تحرك عربي جماعي ورؤية موحدة، لافتًا إلى أن غياب التنسيق العربي أسهم في تفاقم الأزمات والتدخلات الإقليمية والدولية، سواء في السودان أو ليبيا أو سوريا أو العراق.

وشدد على أن مصر تتمسك بثوابت دعم أمن ووحدة واستقرار الدول العربية، وأن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق المشترك وإعادة ترتيب الأولويات لمواجهة التهديدات الإقليمية.

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