«دولة التلاوة» يفتح أبواب النجومية أمام القراء الشباب.. 25 ألف متسابق في الموسم الثاني وخطة لرعاية المواهب

حقق برنامج «دولة التلاوة» حضورًا واسعًا في الشارع المصري، مع تزايد الإقبال على المشاركة في مسابقاته التي تستهدف اكتشاف المواهب القرآنية وإبراز الأصوات الواعدة في مجال الترتيل والتجويد.

آليات لاكتشاف القراء المتميزين

كما لم تقتصر أهمية البرنامج على المنافسة بين المتسابقين أو الفوز بالجوائز، بل امتدت إلى وضع آليات لاكتشاف القراء المتميزين وتأهيلهم ومنحهم فرصًا حقيقية للظهور أمام الجمهور.

ومع انطلاق الموسم الثاني، كشفت وزارة الأوقاف عن زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين، إلى جانب خطة متكاملة لرعاية الفائزين والمواهب المتميزة، بما يدعم استمرار ريادة مصر في فنون تلاوة القرآن الكريم.

25 ألف متسابق في الموسم الثاني من دولة التلاوة

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» شهد إقبالًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد المتقدمين للمشاركة 25 ألف متسابق، مقارنة بنحو 14 ألف متقدم خلال الموسم الأول.

مشاركة المتقدمين وتحقيق العدالة

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن التصفيات استمرت على مدار الأشهر الماضية، وشملت 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل مشاركة المتقدمين وتحقيق العدالة والتنوع الجغرافي في اكتشاف المواهب القرآنية.

حفظ القرآن الكريم وتلاوته

وأشار إلى أن هذا الإقبال يعكس اهتمام الأسر المصرية باكتشاف قدرات أبنائها في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، مؤكدًا أن تشجيع المواهب والتميز في مجال القرآن الكريم يفتح المجال أمام اكتشاف الإبداع في مختلف المجالات الأخرى.

تصفية المتقدمين واختيار 32 متسابقًا للمنافسة

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن الوزارة عملت على تصفية الأعداد الكبيرة من المتقدمين، وصولًا إلى أكثر من 400 موهبة يجري تدريبها وتأهيلها من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، تمهيدًا لاختيار 32 متسابقًا للمشاركة في حلقات الموسم الثاني.

وأضاف أن المنافسة شهدت مستويات متميزة من الأصوات والمواهب، وهو ما تطلب تطبيق معايير علمية دقيقة من جانب لجان التحكيم، لاختيار أفضل المتسابقين في فرعي الترتيل والتجويد.

جوائز دولة التلاوة ورعاية الفائزين بعد انتهاء البرنامج

وأكد رسلان أن دور وزارة الأوقاف لا ينتهي بانتهاء حلقات المسابقة، وإنما يمتد إلى رعاية المواهب التي ينجح البرنامج في اكتشافها، من خلال منظومة متكاملة تستهدف الاستفادة من قدرات القراء المتميزين في خدمة القرآن الكريم.

وأوضح أن مسارات الجوائز تشمل المركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد، إلى جانب جائزة الجمهور وجائزة أفضل طفل، مشيرًا إلى أن المتسابقين الـ32 سيحظون بالرعاية والاهتمام بعد انتهاء الموسم، على غرار ما حدث مع نجوم الموسم الأول.

تسجيل القرآن الكريم بأصوات المتسابقين وإذاعته للجمهور

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف إلى أن الوزارة تعتزم إتاحة الفرصة أمام القراء المتميزين للمشاركة في مقارئ القرآن الكريم بأهم المساجد على مستوى الجمهورية، حتى يتمكن الجمهور من الاستماع إلى أصواتهم والاستفادة من مواهبهم.

وأضاف أن خطة الرعاية تتضمن تسجيل القرآن الكريم كاملًا بأصوات هؤلاء القراء، وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، بما يمنحهم فرصة أوسع للانتشار والوصول إلى جمهور أكبر داخل مصر وخارجها.

ولفت إلى أن مواهب البرنامج شاركت بالفعل خلال العام الماضي في عدد من الفعاليات والأحداث الرئاسية والوزارية، سواء من خلال تلاوة القرآن الكريم أو تقديم الابتهالات، مؤكدًا أن الظهور في هذه المناسبات يمثل أحد أهم أشكال دعم المواهب القرآنية.

9 مليارات مشاهدة للموسم الأول من دولة التلاوة

واستعرض رسلان نجاح الموسم الأول من البرنامج، موضحًا أنه حقق أكثر من 9 مليارات مشاهدة عبر المنصات الرسمية، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الجماهيري بالبرنامج وقدرته على جذب الأسر المصرية وتشجيع التنافس الإيجابي بين المواهب.

اكتشاف جيل جديد من القراء المصريين

وأكد أن الهدف الأساسي يتمثل في اكتشاف جيل جديد من القراء المصريين القادرين على مواصلة مسيرة كبار القراء، والحفاظ على مكانة مصر وريادتها في مجال تلاوة القرآن الكريم على المستويين المحلي والدولي.