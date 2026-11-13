بيسنت: التهديدات الإيرانية بقتلي لن تخيفني.. وواشنطن ماضية في سياسة الضغط على طهران

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن التهديدات الإيرانية باستهداف حياته لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه، مشددًا على أنه لا يشعر بالخوف إزاء تلك التهديدات، في تصريحات تعكس تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تتواصل فيه المواجهة السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تشديد الإدارة الأمريكية على استخدام العقوبات والضغوط المالية للحد من الأنشطة الإيرانية، في إطار سياستها تجاه طهران.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن بيسنت انتقل من منزله في منطقة واشنطن إلى قاعدة عسكرية، بناءً على توصيات أمنية أعقبت تهديدات استهدفت حياته، وسط مخاوف أميركية من تصاعد محاولات استهداف مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن بيسنت يقود منذ أغسطس الماضي عملية اقتصادية أمريكية تستهدف تشديد الخناق المالي على إيران، تحت اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي»، من خلال العقوبات وتقييد مصادر التمويل والمعاملات المرتبطة بطهران.

وتستهدف الحملة، وفق الرواية الأميركية، تقليص الموارد المالية الإيرانية والضغط على طهران لوقف الهجمات على حركة الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع فرض قيود على الموانئ الإيرانية.

في المقابل، نفت إيران في مناسبات سابقة التخطيط لتنفيذ هجمات على مسؤولين أميركيين أو مواطنين داخل الولايات المتحدة.

وتكتسب تصريحات بيسنت أهمية خاصة في ظل استمرار التوترات الأمنية والاقتصادية بين البلدين، وتزايد المخاوف من انتقال المواجهة من العقوبات والضغوط السياسية إلى استهداف شخصيات رسمية، بما يضيف تحديات جديدة أمام جهود احتواء التصعيد.